"Миллионы в гаражах", элитные квартиры за рубежом и криптовалюта: в декларациях чиновников обнаружили сотни нарушений

В Украине была проведена проверка 415 деклараций украинских чиновников, и почти в каждой из них были выявлены нарушения – в общей сложности на сумму более 1,9 млрд грн. Среди наиболее резонансных случаев – незадекларированные квартиры за рубежом, элитные автомобили, криптовалюта, десятки миллионов гривен наличными, а также объяснения чиновников о "найденных в гараже" или "унаследованных в сейфе" миллионах. По результатам проверок уже возбуждено 98 уголовных дел.

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Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК). Результаты проверки оказались показательными, ведь нарушения были выявлены в 412 случаях.

Почти все проверенные декларации содержали нарушения

В НАЗК сообщили, что проверки проводились по риск-ориентированному подходу, это означает, что для детального анализа отбирались декларации, в которых вероятность нарушений была наибольшей. Из 415 завершенных проверок нарушения были выявлены в 412 декларациях.

Общая сумма выявленных признаков нарушений превысила 1,9 млрд грн. В частности :

в 243 декларациях выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 1,836 млрд грн;

в пяти — признаки необоснованности активов на сумму более 23 млн грн;

в семи — признаки незаконного обогащения на сумму свыше 111 млн грн.

В НАЗК отмечают, что сама по себе проверка еще не означает автоматического признания должностного лица виновным. Если же нарушения подтверждаются, агентство передает материалы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Почти сотня уголовных дел

По результатам проверок НАЗК направило правоохранительным органам 228 обоснованных заключений о возможных фактах недостоверного декларирования, незаконного обогащения и необоснованных активов. На их основе уже возбуждено 98 новых уголовных дел, а материалы ещё 36 проверок приобщены к делам, которые уже расследовались. Кроме того:

о подозрении в недостоверном декларировании сообщили 21 должностному лицу;

еще одному лицу предъявлено подозрение в незаконном обогащении;

суды уже вынесли 8 обвинительных приговоров;

24 человека привлечены к административной ответственности.

Параллельно Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обращается в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с исками о гражданской конфискации необоснованных активов.

Какие схемы чаще всего использовали чиновники

По данным НАЗК, в ходе проверок чаще всего выявлялись одинаковые способы сокрытия состояния. Среди них:

оформление дорогостоящего имущества на родственников;

сокрытие недвижимости за рубежом;

незадекларированные криптовалютные активы;

крупные суммы наличных, не указанные в декларациях;

существенное занижение стоимости автомобилей и недвижимости при декларировании.

Также проверки выявили случаи приобретения земельных участков по цене "пустой земли", хотя фактически на них уже были построены дорогие коттеджи.

Квартиры в Варшаве и элитные автомобили

Одним из самых громких дел стала проверка должностного лица полиции в Полтавской области. По данным НАПК, он оформил на мать и отчима активы общей стоимостью более 20,3 млн грн.

Речь идет о квартирах в Полтаве, на Закарпатье, в Ужгороде и Варшаве, а также о дорогих автомобилях. Кроме того, в декларации не были указаны сожительница чиновника, её имущество и доходы, которые также оценивались в десятки миллионов гривен.

В ходе проверок НАЗК столкнулось и с необычными объяснениями происхождения крупных сумм наличных. Так, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции объяснил происхождение 653 тысяч долларов, заявив, что нашел эти средства в гараже после получения наследства.

Еще один случай касался заместителя руководителя отдела Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Он объяснил происхождение более 19 млн грн наличными тем, что обнаружил их в сейфе после смерти отца.

Где было выявлено больше всего нарушений

Днепропетровская область – 83%;

Черновицкая – 78%;

Винницкая – 74%;

Житомирская – 73%;

Харьковская – 72%;

Хмельницкая – 71%;

Запорожская – 69%;

Киевская область – 67%.

Среди категорий должностных лиц наибольшее количество нарушений было выявлено в декларациях представителей органов местного самоуправления. Значительное количество случаев также зафиксировано среди сотрудников Национальной полиции, Государственной миграционной службы, территориальных центров комплектования, государственных и коммунальных предприятий, таможенной и налоговой служб.

По данным НАЗК, эффективность полных проверок по итогам первого полугодия 2026 года составила 61% от количества завершенных проверок с утвержденным результатом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году 16 народных депутатов успели обзавестись новыми автомобилями. Для сравнения: за весь прошлый год изменения в декларации в связи с покупкой автомобиля указали 26 парламентариев. В этом году самый дорогой автомобиль указал нардеп Юрий Шаповалов ("За будущее") — 5,7 млн грн за "китайский Rolls-Royce" ZEEKR 9X Ultra 2026 г.в.

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