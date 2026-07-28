Турция вытесняет Россию из Черного моря: какие последствия ударов Украины по флоту врага и почему Путин теряет свое влияние на Кавказе

24 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел беседу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом по поводу угроз гражданскому судоходству в связи с российскими атаками. Стороны обсудили возможности восстановления свободы навигации в Черном море и риски для глобальной продовольственной безопасности.

Турция готова гарантировать послевоенную безопасность Черного моря

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В частности, в МИД Украины подчеркнули, что Турция, как страна, имеющая успешный опыт миротворческих усилий с 2022 года, может сыграть важную роль в восстановлении свободы судоходства. Это становится особенно актуальным на фоне российских атак на украинский морской коридор в период уборки урожая, что создает риски для глобальной продовольственной безопасности.

Также была выражена благодарность Турции за непоколебимую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В ответ глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара согласилась возглавить военно-морской компонент этой работы.

В частности, на пресс-конференции в Киеве турецкий дипломат подчеркнул: "В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения – гарантии безопасности для Украины. Они включают сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морской компонент. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание. Продолжается и плановая работа по этому вопросу с соответствующими союзными военно-морскими силами".

Стоит отметить, что заявления Турции получили особую актуальность после того, как недавно возле берегов Одессы затонуло турецкое судно Golden Leo, которое ранее получило серьезные повреждения в результате российского ракетного удара.

Турция восстановила свое влияние в регионе благодаря победам Украины над Черноморским флотом РФ

Поэтому следует обратить особое внимание на политический подтекст заявлений о том, что Турция обеспечит будущие гарантии безопасности для Украины в Черном море. Фактически этими планами разрушается концепция доминирования России в регионе. Исторически сложилось так, что турецкий флот постоянно проигрывал российскому в Черном море, но сегодня ситуация коренным образом изменилась.

Не имея собственного крупного флота, Украина с помощью береговых ракетных комплексов, морских дронов, БПЛА и авиации уничтожила российский флагман Черноморского флота и десятки других кораблей – от крупных десантных до сторожевых, включая две подводные лодки, а также военно-морскую инфраструктуру на берегу: портовые сооружения и здание штаба ЧФ РФ.

Сейчас российские корабли вытеснены из Крыма в Новороссийск и фактически не выходят из своих баз, транспортный флот россиян постоянно подвергается украинским ударам с воздуха. При этом, Турция не прилагала к этому никаких сверхусилий, а лишь в марте 2022 года закрыла проливы для военных кораблей всех государств в соответствии с конвенцией Монтре и до сих пор не делает исключений.

Турция вытесняет Россию не только из Черного моря, но и с Кавказа

Кроме того, Турция активно расширяет экономическое присутствие в причерноморских странах, а также укрепляет позиции на Балканах и в Кавказском регионе. Даже Армения, исторический оппонент Турции и традиционный союзник России на Кавказе – отказывается от военно-политического союза с Москвой и отдает предпочтение европейскому курсу, о чем ранее уже писало наше издание.

Причиной этого стало то, что влияние Кремля на Кавказе держалось на открытости российского рынка для товаров кавказских стран и на посредничестве Москвы в региональных конфликтах. После вторжения в Украину, Россия практически утратила эти факторы, а на их место пришло турецкое влияние. Именно через Турцию, Азербайджан и Грузию проходит так называемый "Срединный коридор" – основной товарно-логистический маршрут из Китая в Европу в обход России, а турецкие инвестиции и товарооборот с кавказскими странами уже превышают российские показатели.

Кроме того, идет подготовка к реализации маршрута через армянский Сюник в Азербайджан, благодаря чему Турция получит прямой сухопутный выход к Каспию и далее в Центральную Азию и Китай, что значительно усилит независимость Кавказа от российского влияния.

Таким образом, география диктует ведущую роль Турции в Черном море и на Кавказе, ведь именно Анкара контролирует единственный пролив. Поэтому только Турция может стать главным гарантом безопасности в Черном море.

Только объединенная военная мощь Украины и Турции и совместные экономические усилия обеих стран смогут серьезно и надолго вытеснить Россию из Черноморского региона.