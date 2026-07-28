Украинцы покупают это почти каждый день: какие товары в супермаркетах чаще всего оказываются подделками

В Украине чаще всего подделывают сливочное масло, сметану, твёрдый сыр и творог, заменяя натуральные молочные компоненты более дешёвыми аналогами для снижения себестоимости производства. Чаще всего такая продукция попадает к потребителям через заведения общественного питания или продается под видом недорогих молочных товаров

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Об этом рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур в комментарии "Телеграфу". По его словам, чаще всего недобросовестные производители фальсифицируют четыре популярные категории продукции:

сливочное масло;

сметану;

твёрдый сыр;

кисломолочный сыр.

Чтобы удешевить производство, в таких продуктах молочный жир нередко заменяют растительными жирами. В некоторых случаях вместо натурального молочного белка могут использовать более дешевые немолочные компоненты.

Как фальсификат попадает к потребителям

Специалист отмечает, что подобная практика не только вводит покупателей в заблуждение, но и негативно сказывается на репутации всей молочной отрасли. В Союзе молочных предприятий объясняют, что значительная часть поддельной продукции реализуется через сегмент HoReCa – заведения общественного питания, кафе, рестораны и отели.

Кроме того, фальсификаты могут продаваться под видом дешевых молочных продуктов на рынках или в неофициальных местах торговли, где покупателям сложнее проверить происхождение товара. По мнению председателя Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, борьба с теневыми производителями должна стать одним из приоритетов для отрасли, ведь именно они больше всего подрывают доверие потребителей.

"Польские" продукты также могут оказаться подделкой

Проблема фальсификатов касается не только продукции украинского производства. Ранее независимое лабораторное исследование молочных продуктов, которые продавались на одном из киевских рынков как польские, показало, что четыре из пяти проверенных товаров не соответствовали заявленному составу.

В частности, в сыре "Гауда" лаборатория обнаружила около 95% заменителей молочного жира. В двух образцах сливочного масла также зафиксировали высокое содержание немолочных жиров – примерно 94% и почти 90%. Еще один сыр типа бри содержал около 34% растительных жиров, хотя натуральный продукт не должен их содержать.

Единственным продуктом, успешно прошедшим лабораторный контроль, стало масло Laciate Extra 83%, в котором посторонних жиров не обнаружили. В то же время эксперты отмечают, что результаты проверки не дают оснований утверждать, что фальсификация произошла именно в Польше. Часть продукции, приобретенной на рынке, не имела украинской маркировки, информации об официальном импортере или перевода на украинский язык.

Как не купить подделку

Специалисты советуют покупать молочную продукцию только в официальных торговых сетях или проверенных магазинах. Перед покупкой стоит обратить внимание на несколько моментов:

есть ли украинская маркировка;

указан ли официальный импортер;

написано ли на упаковке именно "сливочное масло" или "сыр", а не "спред", "сырный продукт" или "белково-жировой продукт";

не является ли цена подозрительно низкой по сравнению с аналогичными товарами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине импортный сыр уже занимает более половины рынка, тогда как производство отечественной продукции сократилось на 6%, а ввоз сыров на сычужной основе за год вырос на 13%. Из-за выявленных схем, когда коммерческие партии молочной продукции ввозятся под видом гуманитарной помощи, государство усиливает контроль на границе, проверки грузов и мониторинг продаж.

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