В Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского: все подробности

Во вторник, 28 июля, в Вашингтоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Накануне глава нашего государства прибыл в США и посетил похороны сенатора Линдси Грэма.

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Ожидается, что в ходе беседы стороны обсудят ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией, а приоритетом станет "противоракетная оборона и стратегическое сотрудничество с Америкой". OBOZ .UA выяснял все детали встречи президентов.

Также после этого визита глава украинского государства встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом, об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

Журналист Михаил Комадовский в соцсети Х сообщает о подробностях встречи глав государств.

"Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского началась в 9:47 утра по восточному времени, сообщает Белый дом. Украинская делегация прибыла в Вашингтон в приподнятом настроении, ожидая "позитивной встречи" с президентом Трампом, сообщает мне источник, знакомый с этим вопросом", — пишет журналист.

Встреча Зеленского с Трампом завершилась, об этом сообщает корреспондент DW Комадовский.

Заявления Зеленского накануне встречи с Трампом

Ранее глава государства в своем Telegram сообщал, что помимо главы Белого дома и его администрации проведет встречи и с теми, "кто может поддержать нашу оборону".

Зеленский подчеркнул, что приоритетом для Украины остается укрепление противоракетной обороны и развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами. По его словам, именно такое сотрудничество должно приблизить достижение справедливого и прочного мира.

Что предшествовало

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома сообщило, что президент США и президент Украины планируют провести встречу в Вашингтоне во вторник. По информации украинского источника, глава нашего государства заинтересован в визите в США.

Накануне Зеленский провёл переговоры со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которых стороны обсудили возможность возобновления мирного переговорного процесса с Россией. Также речь шла о перспективе проведения в ближайшие дни отдельной встречи украинских и американских чиновников в Соединенных Штатах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал, в какой момент изменились его отношения с Трампом. По его словам, переломным моментом в его отношениях с президентом США стала личная встреча в Ватикане.

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