Появляется все больше свидетельств того, что администрация США изменила свое мнение о положении и возможностях Украины. Более года Дональд Трамп в частных разговорах с советниками настаивал, что Украина проигрывает. Но в последние недели президент стал значительно более оптимистично оценивать Украину и Владимира Зеленского.

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Трамп впечатлен стойкостью украинского лидера и тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, Трамп высоко оценил украинскую индустрию беспилотников – особенно ее способность противостоять тем же дронам, с которыми американские военные сталкиваются в ходе войны с Ираном.

Издание отдельно отметило украинский удар по судам, перевозившим оружие между Ираном и Россией через Каспийское море. По мнению WSJ, Украина "продемонстрировала новую способность наносить удары по критически важной линии снабжения, связывающей Тегеран с одним из его важнейших военных партнеров". Этот шаг, отмечает издание, "может ещё больше укрепить уважение Трампа к боевым возможностям Украины".

И дело не только в уважении. Киев сейчас может выступить деятельным военным союзником США. Там, где американцам по тем или иным причинам может быть не с руки наносить удары, теперь есть украинские возможности. И, в отличие от тех же стран НАТО, Украина совершенно не боится их применять.

Сегодня вечером украинский президент встретится с Трампом. Перед этим запланирована встреча Зеленского и Нетаниягу. Было бы очень хорошо, если бы эти переговоры стали прорывом в отношениях между США, Израилем и Украиной.