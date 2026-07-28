В Одесской области 9-летнего ребенка на матрасе унесло в море в заминированную акваторию: продолжается спасательная операция. Видео
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Одесской области произошла чрезвычайная ситуация на воде с участием ребенка. Девятилетнего ребенка на надувном матрасе унесло в открытое море.
Спасательная операция затруднена тем, что акватория заминирована. Об этом сообщают в соцсетях.
Инцидент произошел в поселке Каролино-Бугаз. По предварительным данным, сильный ветер и течение унесли 9-летнего ребенка, находившегося на матрасе, далеко от берега.
На помощь ребенку бросился родной дядя, однако ситуация только усложнилась – обоих начало уносить еще дальше в море. Как сообщают очевидцы, "ветер снес 9-летнего ребенка на матрасе, дядя поплыл на помощь и также попал в беду".
Прибывшие на место правоохранители заявили, что не могут сразу начать спасательную операцию из-за угрозы мин.
"Приехала полиция, сказала, что ничего не может сделать, поскольку это заминированная зона, и передала информацию военным", – отмечают свидетели.
В настоящее время ожидается разрешение от военных на проведение полноценной операции. Ситуацию осложняют погодные условия – сильный ветер и течение.
Один из отдыхающих решил самостоятельно помочь и отправился в море на SUP-доске. По словам очевидцев, ему удалось добраться до ребенка и мужчины.
"Похоже, он подплыл к ним и закрепил матрас на сапборде, но не может выплыть из-за течения и ветра", – сообщают свидетели.
По предварительной информации, ребенок находился на пляже вместе с родственниками – дядей и тетей, без родителей.
Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".
Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!