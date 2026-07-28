Инфляция в рф взлетела до 16,5%, официальная же не достигла и 6%.

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Ростат упорно продолжает публиковать данные об официальных темпах инфляции на уровне до 6%. При этом, по официальным данным ЦБР, инфляционные ожидания у российских респондентов без сбережений в июле 2026 года подскочили до 16,5% с 13,6% в июне. Оценка наблюдаемой инфляции среди участников опроса без сбережений в июле 2026 года увеличилась до 17,1% с 15,1%.

Можно сколько угодно списывать всплеск реальной инфляции на бензиновый кризис в рф и обвинять Украину с нашими системными ударами по НПЗ, но заветные 17,1% инфляции, которую наблюдают респонденты, странным образом совпадают с ростом наличного и безналичного рубля в обращении (агрегата М1) на 17% в годовом исчислении.

Поэтому россиянам нужно быть честными друг с другом и признать, что реальная инфляция в рф происходит по монетарным причинам. Проще говоря: ЦБР печатает деньги для покрытия реального дефицита бюджета, а поскольку экономика не растёт (количество товаров и услуг в экономике не увеличивается), то растут цены.

Виноват в этой ситуации только путин, который не хочет заканчивать войну, хотя уже даже в его администрации и в правительстве рф поняли, что рф эту войну не вытянет.