Украинцев могли обманывать в платежках за коммунальные услуги: облгазы массово проверят
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В ряде областей Украины инициируются внеплановые выездные проверки операторов газораспределительных систем (ГРС). Причиной стало подозрение "Нафтогаза" в фальсификации объемов потребления газа бытовыми потребителями, что могло привести к искусственно завышенным суммам в квитанциях на оплату коммунальных услуг.
Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Отмечается, что подобные манипуляции могут наносить ущерб интересам государства и угрожать стабильной работе газораспределительных сетей.
Кого будут проверять
- ЧАО "Гадячгаз".
- АО "Киевгаз".
- ГП "Кременецкое УПРГ".
- ЧАО "Кременчуггаз".
- АО "Лубныгаз".
- АО "Одессагаз".
- АО "Полтавагаз".
- ЧАО "Тернопольгородгаз".
- ЧАО "Уманьгаз".
- АО "Херсонгаз".
- ЧАО "Шепетовкагаз".
В чем подозревают облгазы
В обращении "Нафтогаза" говорится об аномальных скачках и расхождениях в показаниях счетчиков населения:
- резкий и необоснованный рост объемов потребленного газа;
- существенные отклонения от среднестатистических показателей;
- многочисленные многократные корректировки данных "задним числом".
Поскольку поставщики начисляют плату за газ исключительно на основе данных, которые операторы ГРМ вносят в информационную платформу "Оператора ГТС", любые манипуляции со стороны облгазов приводят к завышенным суммам в счетах граждан.
Что грозит нарушителям
Регулятор проверит соответствие информации в цифровой платформе реальным показаниям счетчиков и требованиям Кодексов ГРС и ГТС. По результатам проверок НКРЭКП даст юридическую оценку действиям операторов и, в случае подтверждения нарушений, привлечет виновных к ответственности в соответствии с законодательством.
МВФ требует повысить тариф на газ?
В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что Украине следует начать постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения. Причем уже в ближайшее время — с 2027 года.
Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, обнародованном после пересмотра программы EFF, по результатам которого фонд утвердил транш в размере 690 млн долларов. Поскольку на время войны в Украине действует мораторий на повышение цен для населения, в Закон № 2479-IX уже готовятся соответствующие изменения.
В то же время часть дополнительных расходов для малообеспеченных потребителей должно взять на себя государство, считают в фонде. Когда такие предложения будут приняты, тарифы для населения могут начать постепенно повышаться.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Кабинет министров при содействии МВФ разрабатывает "дорожную карту" повышения тарифов на электроэнергию и газ. При этом будет действовать "механизм социальной защиты уязвимых домохозяйств" (вероятно, речь идет о субсидиях).
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