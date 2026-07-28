Украинцев могли обманывать в платежках за коммунальные услуги: облгазы массово проверят

В ряде областей Украины инициируются внеплановые выездные проверки операторов газораспределительных систем (ГРС). Причиной стало подозрение "Нафтогаза" в фальсификации объемов потребления газа бытовыми потребителями, что могло привести к искусственно завышенным суммам в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

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Об этом сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Отмечается, что подобные манипуляции могут наносить ущерб интересам государства и угрожать стабильной работе газораспределительных сетей.

Кого будут проверять

ЧАО " Гадячгаз".

АО " Киевгаз" .

. ГП " Кременецкое УПРГ" .

. ЧАО " Кременчуггаз" .

. АО " Лубныгаз" .

. АО " Одессагаз" .

. АО " Полтавагаз" .

. ЧАО " Тернопольгородгаз" .

. ЧАО " Уманьгаз" .

. АО " Херсонгаз" .

. ЧАО "Шепетовкагаз".

В чем подозревают облгазы

В обращении "Нафтогаза" говорится об аномальных скачках и расхождениях в показаниях счетчиков населения:

резкий и необоснованный рост объемов потребленного газа ;

; существенные отклонения от среднестатистических показателей ;

; многочисленные многократные корректировки данных "задним числом".

Поскольку поставщики начисляют плату за газ исключительно на основе данных, которые операторы ГРМ вносят в информационную платформу "Оператора ГТС", любые манипуляции со стороны облгазов приводят к завышенным суммам в счетах граждан.

Что грозит нарушителям

Регулятор проверит соответствие информации в цифровой платформе реальным показаниям счетчиков и требованиям Кодексов ГРС и ГТС. По результатам проверок НКРЭКП даст юридическую оценку действиям операторов и, в случае подтверждения нарушений, привлечет виновных к ответственности в соответствии с законодательством.

МВФ требует повысить тариф на газ?

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что Украине следует начать постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения. Причем уже в ближайшее время — с 2027 года.

Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, обнародованном после пересмотра программы EFF, по результатам которого фонд утвердил транш в размере 690 млн долларов. Поскольку на время войны в Украине действует мораторий на повышение цен для населения, в Закон № 2479-IX уже готовятся соответствующие изменения.

В то же время часть дополнительных расходов для малообеспеченных потребителей должно взять на себя государство, считают в фонде. Когда такие предложения будут приняты, тарифы для населения могут начать постепенно повышаться.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Кабинет министров при содействии МВФ разрабатывает "дорожную карту" повышения тарифов на электроэнергию и газ. При этом будет действовать "механизм социальной защиты уязвимых домохозяйств" (вероятно, речь идет о субсидиях).

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