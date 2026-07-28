На фото – человек, который сейчас не сидит в студиях и не рассказывает, как нужно воевать. Она путешествует по миру и привозит то, без чего войны не выиграть – оружие, деньги и новые возможности для Украины.

Видео дня

Лондон. Договоренности о новых технологиях защиты от дронов и ракет, чтобы врагу было гораздо сложнее нанести удар по нашим городам.

Получение лицензий на производство и интеллектуальную собственность системы Stone Cloak – "Каменный плащ".

Вашингтон. Встреча с Трампом. Последние штрихи для получения лицензии на производство ракет для Patriot, переговоры о другом оружии, о финансировании и, главное, о вариантах окончания войны.

И это еще не конец поездки. На обратном пути еще встречи. А это значит – еще оружие, еще поддержка, еще деньги для Украины.

А теперь вопрос ко всем "гениям", которые с утра до вечера знают, как правильно управлять государством.

Кого нужно куда поставить или назначить, как бомбить и как бежать в атаку, кого награждать, а кого наказывать.

Все эти фейковые герои, фейковые специалисты уже победили всех и всё.

Как вы любите – "Есть вопрос" к вам:

Кто из вас привез хотя бы одну ракету? Хотя бы одну пушку? Хотя бы один миллиард долларов для украинской армии?

Может, кто-то из тех, кто без конца критикует власть, смог договориться хотя бы об одном военном контракте? Или вся ваша "борьба" заканчивается постами, стримами, вышиванками и циничными и громкими заявлениями?

Говорить, что "все пропало", не нужно большого ума. Гораздо сложнее убедить союзников помогать Украине, добиться новых поставок оружия, найти деньги и сделать так, чтобы наша армия становилась сильнее.

Поэтому я всегда смотрю не на крики, а на результат.

Потому что историю пишут не те, кто кричит громче всех.

Историю создают и пишут те, кто возвращается домой с новыми возможностями для своей страны.