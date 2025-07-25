'На это не пойдет': у Паркера сделали заявление о бое с Усиком

Временный чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) надеется провести поединок против Александра Усика (24-0, 15 КО) до конца нынешнего года. Новозеландец верит, что наш соотечественник согласиться провести с ним обязательную защиту поясов.

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Об этом в интервью Sky Sports заявил промоутер 33-летнего боксера из Окленда Дэвид Хиггинс. По его словам, Паркер заслужил подраться против украинского двукратного абсолютного чемпиона мира, а отказ от боя со стороны Усика в его команде будут воспринимать, как слив.

"Джозеф надеется и молится, что Усик захочет защитить звание абсолютного чемпиона, что в последнее время удавалось немногим. Вряд ли кто-то удерживал этот титул дольше нескольких месяцев, поэтому мы надеемся, что Усик захочет сохранить титул. Мы не отказываемся от идеи следующего боя Усика с Джозефом. Многие предполагают, что Усик на это не пойдет, но для меня это довольно очевидный слив. Мы надеемся на бой с Усиком и надеемся сделать это до конца года", – сказал Хиггинс.

Отметим, что накануне WBO дала 30 дней командам Усика и Паркера на проведение переговоров по организации боя. В то же время в Саудовской Аравии отказались принимать этот поединок.

В минувшую субботу Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

Сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры. Кроме того, был назван истинный гонорар Александра за бой с Даниелем. Наш соотечественник пока отказался вернуться в Украину.

Британский ветеран Дерек Чисора (36-13, 23 КО) назвал главную ошибку соотечественника в бою с украинцем. Ее подтвердили журналисты, опубликовавшие данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне. В свою очередь, Дерек Чисора вызвался подраться с украинцем в нашей стране.

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