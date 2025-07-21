'У меня нет мотивации': Усик отметился категоричным заявлением после победы над Дюбуа

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) признался, что не знает, как завершится его карьере. После победы над британцем Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) украинец отмети, что для него не существует понятия мотивации, а главное – дисциплина.

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Об этом Усик заявил во время общения с журналистами после боя 19 июля, информирует Ring Magazine. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя добавил, что сейчас очень хочет отдохнуть после многомесячных тренировок и провести время с семьей.

"Я готовился к этому бою три с половиной месяца, не видел ни жену, ни семью. Каждый день я жил со своей командой в доме с 14 парнями. Каждый день видел одни и те же лица. Я продолжу боксировать и тренироваться, но сейчас я не могу сказать, что будет дальше. У меня нет мотивации. У меня есть дисциплина. Мотивация – вещь временная. Сегодня мотивация есть, а завтра ее может не быть. Когда я просыпаюсь каждое утро в тренировочном лагере, у меня никогда нет мотивации, только дисциплина", – сказал Усик.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усика на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцию на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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