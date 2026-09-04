Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре вызывают глобальный энергетический шок и приводят к росту мировых цен на топливо.

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Председатель Палаты представителей Майк Джонсон отмечает, что "законопроект Грема" (введение санкций против пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей и стран, позволяющих России обходить технологические санкции) не будет принят до промежуточных выборов, поскольку "существует обеспокоенность" ростом цен на энергоносители.

Ну что ж. В очередной раз повторю: "я же говорил". Как бы мне идеологически ни были близки республиканцы, но пока Трамп возглавляет США, эта страна не будет нашим союзником.

Если раньше мы боролись против конгломерата Россия-Иран-КНДР, то сейчас к ним присоединился Дональд Трамп. И когда наши СМИ начали воспринимать как счастье то, что господин Дональд просто перестал нападать на Украину, я обращал внимание на то, что всё это временно.

И сейчас Белый дом пытается переложить на Украину последствия всех своих идиотских решений в стиле войны с Ираном, которые повлекли за собой тяжелые последствия в виде роста цен на топливо в США.

Гораздо же проще объяснить своему избирателю, что во всем виновата какая-то далекая страна, которая почему-то не хочет сдаваться по требованию путина и Трампа...Вот если бы они сдались, если бы позволили себя убить, а своих детей превратить в рабов, вот тогда бы и цены на нефть не поднимались. А тот бардак, который мы устроили в Персидском заливе, здесь ни при чем...

Я очень надеюсь, что после промежуточных выборов в Конгресс украинофобов (из обоих политических лагерей) на Капитолийских холмах станет меньше...