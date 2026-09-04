"Выберем подходящий момент": Зеленский о визите Виткоффа и Кушнера в Москву и ответах на удары агрессора. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября рассказал о запланированных визитах специального представителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Россию и Украину. По его словам, представители американской стороны посетят Москву, а в воскресенье прибудут в Киев.

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Зеленский сообщил, что Украина уже готовится к этому визиту и провела совещание с дипломатической командой, работающей с Соединенными Штатами. Он также заявил, что украинская сторона готова обеспечить безопасное воздушное пространство для американских переговорщиков во время их поездки.

Зеленский отметил, что Украина, как и во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, обеспечит нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть к месту проведения встреч.

"Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет", – сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что Россия должна в равной мере обеспечить затишье без воздушных ударов на время, необходимое для проведения переговоров и решения логистических вопросов, связанных с визитом американской стороны.

По словам Зеленского, Украина стремится к тому, чтобы предстоящий визит был конструктивным и содержательным. Президент заявил, что в ходе переговоров необходимо искать реальные варианты для завершения войны.

"Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им на это скажут в Москве", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября заявил, что Виткофф и Кушнер подтвердили, что могут посетить Украину.

По его словам, Украина уже готовится к встречам с представителями президента США, а между сторонами продолжается постоянный обмен мнениями относительно их визита и повестки дня. Так, уже определены предварительные даты, а американская сторона подтвердила проведение встреч как в Киеве, так и в Москве.

Зеленский сообщил, что провел совещание с украинской командой, которая занимается переговорами с представителями президента США.

"Фактически 24/7 мы с ними на связи и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты", – рассказал президент.

Также глава государства добавил, что украинская сторона готова к содержательным переговорам с представителями США на соответствующем уровне.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланцами президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали визит обоих дипломатических представителей в Украину.

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