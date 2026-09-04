Россия атаковала Киев: произошел пожар, есть пострадавшая

Днём в пятницу, 4 сентября, российские войска совершили атаку на столицу нашей страны – Киев. В результате удара в Соломенском районе возник пожар, известно об одном пострадавшем.

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Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Пожар зафиксирован на территории нежилой застройки.

Что известно

О вражеской атаке на столицу чиновник сообщил в 11:16.

"В Соломенском районе возгорание на территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место", – написал он.

По состоянию на 11:43 Кличко сообщил об одной пострадавшей в Голосеевском районе, которой медики оказали необходимую помощь на месте, без госпитализации.

Стоит отметить, что утром страна-агрессор также нанесла удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, но не обошлось без пожара. Так, горели склады в Броварском районе.

"Сегодня утром Киевская область снова подверглась атаке. В Броварском районе повреждены складские помещения. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", – сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Напомним, в Киеве в четверг, 3 сентября, около 16:30 во время воздушной тревоги раздались взрывы. К сожалению, в результате вражеской атаки есть пострадавшие, среди которых – ребенок, и погибший.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Одессе. В результате вражеской атаки повреждены многоэтажный дом и автомобили. Известно о 17 пострадавших, среди которых – дети.

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