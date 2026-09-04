Киевские Мальдивы: как выглядели пляжи Труханова острова в 1941 году. Архивная фотография

В наши дни Труханов остров в Киеве является излюбленным местом отдыха жителей и гостей столицы. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как выглядели его пляжи в 1941 году.

Видео дня

Снимок опубликовали в сообществе "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

Что известно

"1941 год. Труханов остров. Посмотрите на этот невероятный пляж! Это же какие-то киевские Мальдивы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото видно, что места для отдыха у воды на Трухановом острове были значительно шире. В наши дни там, где тогда было много песка, растут деревья и кусты, а пляжи представляют собой узкую полосу вдоль Днепра.

Труханов остров — остров на Днепре, напротив центральной части Киева, между главным руслом Днепра на западе и его отрогом Чорторием на востоке. В середине XIX века на Трухановом острове появились первые дома, а в 1880-х годах был построен рабочий поселок.

Когда остров был разрушен во время Второй мировой войны, его превратили в место отдыха. Теперь здесь есть просторные пляжи, аквапарки, спортивные сооружения, рестораны, дома отдыха и т. д.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!