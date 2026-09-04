Температура опустится до +13: синоптики рассказали о погоде в Украине на выходных. Карта

В Украине на выходных, 5 и 6 сентября, местами ожидается дождливая погода. Температура воздуха снизится на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями.

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О том, какой будет погода в ближайшие дни, сообщили синоптики Укргидрометцентра. На юге Украины будет теплее, чем на остальной территории.

Погода в Украине 5 сентября

В субботу, 5 сентября, в западных, центральных и северных регионах Украины синоптики прогнозируют дожди.

Между тем на востоке и в южной части Украины ожидается солнечная погода.

Температура ночью будет довольно высокой, +16...+21 градус. Днем на севере ожидается +18… +20 градусов, а в южных регионах +29 градусов, теплее всего в этот день будет в Николаевской области: +31 градус.

Погода в Украине 6 сентября

В воскресенье, 6 сентября, почти по всей Украине ожидаются дожди и похолодание. Температура снизится на несколько градусов по сравнению с погодой в предыдущие дни. Так, ночью температура составит от +13 градусов на севере и западе до +21 градуса на юге, а днем синоптики прогнозируют +16...+25 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на Украину надвигается похолодание до +5 и дожди: синоптик назвала даты и регионы и рассказала, каким будет начало осени.

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