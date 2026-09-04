Чиновник из Офиса генерального прокурора мог "крышевать" колл-центры: все подробности спецоперации "Карфаген"

Украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП 4 сентября заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". По данным антикоррупционеров, участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

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В НАБУ новое расследование получило название "Карфаген". Подробности операции антикоррупционные органы обещают сообщить позже.

"НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Подробности – позже", – буквально сказано в сообщении антикоррупционеров.

Также обнародовано видео, касающееся нового расследования.

Что говорят в ОГПУ

В Офисе генерального прокурора отреагировали на возможную причастность одного из сотрудников к деятельности мошеннических колл-центров. Там заявили, что все обстоятельства должны быть установлены в ходе следствия.

"Сотрудник Офиса Генерального прокурора, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования", — довольно лаконично сообщили в ОГПУ.

Также в ОГПУ отметили, что окажут антикоррупционным органам "полное содействие" и предоставят "всю необходимую информацию".

"Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке", — подчеркнули в ОГПУ.

Работа с колл-центрами

Также в Офисе генпрокурора рассказали о системной работе по противодействию мошенническим колл-центрам.

Так, за последние 12 месяцев проведено более 1050 обысков, пресечена деятельность около 340 мошеннических колл-центров и более 5 тысяч операторских мест.

В настоящее время расследуется 147 уголовных дел. О подозрении сообщено более чем 183 лицам, в отношении 93 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Кого задержали

Изданию "Украинская Правда" удалось заснять, как 4 сентября антикоррупционеры пришли в ОГПУ. "Визит" можно сравнить со штурмом – следователям НАБУ и САП даже пришлось воспользоваться лестницей, чтобы перелезть через забор Офиса.

Также в "Украинской Правде", ссылаясь на "источники в деловых кругах", утверждают, что НАБУ и САП якобы уже задержали начальника кибердепартамента ОГПУ Сергея Кропиву.

В Офисе действительно работал такой бывший полицейский, но ещё четыре года назад. Начальником Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики и кибербезопасность государства, в Офисе Генерального прокурора указанный мужчина работал с 06.2022 по 09.2022 г.

В настоящее время он является заместителем главы Одесской областной военной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, двое суток назад президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта об ужесточении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участие в них, а также о дополнительной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.

Напомним, что в начале августа Нацполиция и генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщили о масштабной спецоперации, в ходе которой по всей Украине были ликвидированы 94 мошеннических колл-центра. По данным следствия, их сотрудники обманули граждан Украины, стран ЕС и Центральной Азии на сумму свыше 100 млн грн.

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