"Ющенко не ожидала увидеть": МУР выпустил эпический клип о тайной перевозке первых гривен в Украину. Видео

Украинское творческое объединение МУР представило эффектный клип на песню "Гривню творять люди", в котором раскрыл непростой путь валюты на нашу Родину. Участники проекта удивили аудиторию не только визуальной составляющей видеоработы, но и появлением довольно неожиданных героев – главы Национального банка Украины Андрея Пышного и третьего президента Виктора Ющенко.

Видео дня

Эпический клип опубликовали на официальной странице МУР в YouTube. Стоит отметить, что работа была выпущена к важной дате – 30-й годовщине введения гривны в обращение.

Центральной идеей клипа стал рассказ о тайной перевозке национальной валюты на территорию нашей страны. Как подчеркнули в МУР, для этого провели полноценную спецоперацию, которая получила название "Щит Украины". Первые гривны были напечатаны за рубежом, а доставить их в Украину решили через океан, поскольку такой способ был самым дешевым.

Бойцов спецподразделения "Альфа" оформили в качестве членов экипажа гражданского сухогруза. На судне, на которое в Канаде погрузили 105 контейнеров с гривной, спрятали оружие, а о настоящем грузе знали лишь несколько человек. Купюры перевозили в Украину в течение 49 суток, и этот путь был совсем нелегким: корабль остался без спутниковой связи и однажды едва не столкнулся с другим судном. Но все же гривну доставили в 1992 году. В обращение валюту ввели только 2 сентября 1996-го после денежной реформы.

Такой путь гривны в художественном формате воссоздали участники МУР в клипе, разработанном совместно с Нацбанком, и вызвали настоящий восторг в сети:

"Кайф. Не ожидала увидеть Ющенко, клип и песня очень крутые".

"Я очень рада, что вижу это не в учебниках, а в реальной жизни. Невероятно!"

"Вау! 30 лет назад я весь август проработала курьером и получила свою первую зарплату именно в гривнах. Спасибо за теплые воспоминания".

"Это невероятно. Очень крутой клип и песня".

"Очень круто".

"Это так балдежно! Кого-кого, а Ющенко увидеть вообще не ожидала. Буквально "угадайте, что мы сделаем".

Ранее в интервью OBOZ.UA основатель МУР рассказал о национализме, отказе от всего русского и "месте женщины в Google-календаре".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!