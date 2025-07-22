'Готов драться в Украине': знаменитый супертяж вызвался провести бой с Усиком

Британский ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) выразил готовность еще раз провести поединок против Александра Усика (24-0, 15 КО). При этом 41-летний супертяж не против того, чтобы подраться с нашим соотечественником в Украине, что является главной мечтой уроженца Симферополя.

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Об этом Чисора заявил в интервью заявил в интервью YouTube-каналу Ring Magazine, пишет портал rtfight.com. По словам лондонца, он был впечатлен победой Усиком над Данилием Дюбуа (22-3, 21 КО), когда украинец нокаутировал соперника в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Этот украинский чувак просто издевается над нами. Он дважды вынес Тайсона, дважды – Джошуа, дважды – Дюбуа. Мы облажались. Он знал, что делает. Мне просто жаль Даниеля. Но, знаешь, победа была в его руках, а он ее выпустил. Все просто. Если хочешь быть убийцей – тусуйся с убийцами. Вот и все. Бой с Усиком? Послушайте, я готов драться с ним в Украине. Я с ним буду драться", – сказал Чисора.

Отметим, что Дерек и Александр уже выходили в ринг в октябре 2020 года. Тогда британец дал конкурентный бой украинцу, но проиграл единогласным решением судей.

Напомним, после победы над Дюдуа наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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