В Украине за сотни миллионов продают огромные поместья: OBOZ.UA нашел продавцов – это бывшие прокуроры, политики и чиновники

В Украине самый дорогой дом, который продается на рынке недвижимости, стоит около 10 млн долларов. Это имение в элитном пригороде столицы. За сотни миллионов гривен также продают резиденции в Одессе, Конче-Заспе, Козине, имении в центре Киева.

OBOZ.UA изучил самые дорогие предложения и нашел владельцев этих домов. Среди них – бывший прокурор, экс-сотрудник правительства, жена кандидата на председателя налоговой и спортсмена.

Резиденция в Конче-Заспе от прокурора

В элитном пригороде столицы продают поместье площадью 1840 квадратов. Главный дом, гостевой дом, гараж площадью более 200 квадратов, сауна, хозяйственный блок, открытый зал, винный погреб, беседка у реки Козинка, собственный закрытый участок берега, бассейн – за все это просят заплатить 7,9 млн долларов. Владельцы строили имение для себя, покупали дорогую технику и мебель из Германии, Италии, Японии и США.

"Территория усадьбы состоит из центрального парка во французском стиле. В направлении реки территория перетекает в природный ландшафт участка в английском пейзажном стиле. В этой зоне усадьбы находятся павильон (закрытый и открытый) с банкетным залом, кухней-столовой и прилегающей лазейкой", – говорится в объявлении.

В объявлениях не указывают адрес имения. Однако на одной из фотографий отчетливо виден ландшафт участка, а в самом объявлении есть техническое описание участков. OBOZ.UA просмотрел на карте все участки в Конча-Заспе, которые соответствуют указанному описанию. Нам удалось найти этот дом.

А выписка из реестра прав на недвижимое имущество наши догадки подтвердила. Например, в объявлении говорится, что часть участка – 0,1348 га – имеет рекреационное назначение. Эта информация подтверждается и данными выписки из Геокадастра.

Получив номер участка, мы сделали запрос с Министерства юстиции и определили владельца территории. Оказалось, что это Кривобок Юрий Васильевич. Центр противодействия коррупции называл его самым богатым прокурором в Украине.

Кривобок работал старшим следователем Департамента спецрасследований ГПУ. А в 2019-м он отказался проходить переаттестацию и уволился. Издание "Наши деньги" писало о земельных махинациях, которые могут быть связаны с семьей прокурора, еще в 2015-м.

По какой причине бывший прокурор сейчас продает свое имение, неизвестно. Связаться с Кривобоком журналистам OBOZ.UA не удалось.

Имение на Печерске от жены кандидата на главу налоговой

На Печерске за 1,3 млн долларов продают имение площадью 808 квадратов. "Особняк расположен в Печерском районе в Царском селе, непосредственная близость с ботаническим садом имени М. Гришко. Дом общей площадью 808 м². Обустроен участок 7 соток с ландшафтным дизайном", – говорится в объявлении.

Шикарная мебель, просторные комнаты, встроенная техника, бассейн – не главное. Наибольшее преимущество этого поместья: место. Он находится в самом центре столицы. На одной из фотографий видно, что из дома можно увидеть IQ Business Center. Также виден и фасад дома.

Этой информации хватило OBOZ.UA, чтобы найти поместье на карте. Речь идет о доме по адресу пер. Бовсуновского (Мичурина), 6. Мы сделали официальный выписку из реестра прав на недвижимое имущество. Оказалось, что здание площадью 808 квадратов по этому адресу принадлежит Елене Балабан.

Это жена Винидикта Балабана. Несколько лет назад он подавал свою кандидатуру на должность главы Государственной налоговой службы. Тогда ему пришлось публиковать свою декларацию. В документе видно, что у его супруги действительно есть дом площадью 808 квадратов (адрес не указан, но речь идет о имении на пер. Бовсуновского).

В 2020 году Балабан задекларировал зарплату со своего предприятия "Укргеопроект" в размере 28830 грн в год (то есть 2402,5 грн в месяц). В декларации не было ни наличных денег, ни ценных вещей, ни сбережений. В 2018 году, когда Балабан подавал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя председателя Государственной фискальной службы, он вообще не показал в документе никаких доходов и накоплений.

Имение в Одессе от жены спортсмена и бывшего замминистра

За семь миллионов долларов в Одессе продается дом общей площадью помещений в 1500 квадратов. Имение находится недалеко от моря. "Основной дом 870 метров, остальная площадь не жилых помещений: помещение для охраны, гостевой дом, паркинг на 6 автомобилей, автомойка, дизель генераторная, котельная, а так же банный комплекс составляют 630 метров", – говорится в объявлении.

Пространство первого этажа: каминный зал, кухня, столовая, зона барбекю, банный комплекс организованы вокруг приватной зоны, которая включает в себя бассейн и фонтан. На первом этаже есть прихожая, холл, гостевой санузел, кабинет и возможность через стеклянную галерею попасть в паркинг. На втором уровне дома три спальни со своими санузлами и туалетами, выходом на террасу. Спортивный зал с американским бильярдом и игровая комната.

В объявлении точный адрес имения не указан, дом находится в микрорайоне Большого Фонтана. Однако участок, на котором находится дом, достаточно легко узнать из-за необычной формы бассейна. Журналисты OBOZ.UA заказали выписку из реестра прав на недвижимое имущество. Оказалось, что имение продает Анжела Кривицкая. По этому адресу также зарегистрирован ее муж Кирилл Кривицкий. Это известный спортсмен в Одессе. Ранее он возглавлял клуб дзюдо "Тайгер", однако сейчас руководителем указана Анжела Кривицкая.

Некоторые из дорогих домов, не попавших в этот перечень, находятся на рынке уже больше года. Самый дорогой дом в Одессе стоит 9,6 млн долларов. Речь идет о имении площадью 2000 квадратов на пер. Монастырский.

"Дом построен из премиальных материалов, привезенных из разных уголков планеты. Работы выполнены безупречно топовыми мастерами. Материалы отделки – мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня", – говорится в объявлении.

Это дом на пер. Монастырском, 6/1. OBOZ.UA сделал выписку из реестра Минюста – имение принадлежит экс-заместителю министра транспорта Игорю Урбанскому. Соседний участок принадлежит монастырю УПЦ МП, поэтому на фото и виден крест. На участке есть и характерный ландшафт двора, и бассейн, расположенный у забора перед склоном к морю, и скругленный задний двор, и купол на доме.

Семья Урбанских занимается транспортными перевозками. Сын Игоря Анатолий – бывший глава Одесского облсовета, второй его сын – Александр – бывший народный депутат.

Стоимость некоторых особняков уже успели несколько раз пересмотреть в сторону снижения цены. В ситуации, когда в любой момент имущество может уничтожить российская ракета, украинские миллионеры не спешат инвестировать миллионы долларов в дорогостоящую недвижимость.