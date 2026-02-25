Украинцы должны задекларировать свои выплаты на недвижимость: что нужно знать о государственной помощи

В Украине компенсации и льготы, полученные по программам єВідновлення и єОселя официально считаются доходом и подлежат обязательному декларированию. Украинцам в частности отметили, что такие выплаты и компенсации нужно правильно отражать не только в разделе "Доходы", но и во всех связанных разделах декларации.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). После начала полномасштабной войны государство ввело специальные программы поддержки граждан, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской агрессии.

Программа єВідновлення предусматривает государственную компенсацию за поврежденное жилье, а также выплаты за уничтоженное жилье для приобретения или строительства нового объекта недвижимости. Независимо от формы, такая компенсация имеет четкий правовой статус.

В НАПК отмечают, что все средства, полученные в рамках программы єВідновлення, считаются доходом, это означает, что декларант обязан отразить их в декларации в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки". Источником дохода при этом указывается Министерство развития общин и территорий Украины (код ЕГРПОУ 37472062).

Кроме того, если сумма компенсации или другие обстоятельства подпадают под критерии уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (ПСЗ), такое сообщение необходимо подать отдельно в установленные законом сроки. Программа єОселя позволяет украинцам приобрести жилье в новостройках или на вторичном рынке по льготным ипотечным ставкам 3% или 7%.

В то же время не все участники программы осознают, что отдельные элементы этой поддержки также считаются доходом. Существует несколько моделей участия в программе:

ипотека под 7% без каких-либо компенсаций;

ипотека под 7% с компенсацией 4% ставки , которую предоставляет Укрфинжилье;

, которую предоставляет дополнительные компенсации от органов местного самоуправления или работодателей – в частности части процентной ставки (3%) или первого взноса.

НАПК подчеркивает, что компенсация процентной ставки (4% и/или 3%) является доходом, который обязательно нужно указать в разделе 11 декларации. Источником дохода указывается "Укрфинжитло" (код ЕГРПОУ 44098710) или другая сторона, которая фактически осуществляет компенсацию.

Если первый (первоначальный) взнос по ипотечному кредиту уплачивается не самим декларантом, а третьей стороной (общиной или работодателем), эта сумма также считается доходом и подлежит декларированию. Кроме раздела "Доходы", участие в программе єОселя нужно отразить и в других частях декларации:

объект недвижимости или незавершенного строительства;

финансовые обязательства;

расходы и сделки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам готовят четкие правила для риелторского рынка, которые должны защитить клиентов от непрофессиональных посредников и теневых схем. Главный принцип будущего закона – люди не должны платить за риелторские услуги, которых они фактически не получали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!