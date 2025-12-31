Стоимость вырастет, но при одном условии: украинцам рассказали, какими будут цены на жилье в 2026 году

В 2026 году рынок жилья в Украине, вероятно, будет оставаться стабильным, без резких ценовых скачков, а на первичном рынке возможен лишь умеренный рост стоимости. В то же время в случае деэскалации или завершения боевых действий цены могут вырасти на 15-20% в течение первых шести месяцев из-за резкого всплеска отложенного спроса.

Об этом рассказал риелтор Александр Бойко в комментарии СМИ. Аналитики отмечают, что базовый сценарий на 2026 год предусматривает осторожное восстановление активности, без резких изменений стоимости квадратных метров.

Покупатели будут оставаться рациональными, а решения о приобретении жилья и в дальнейшем будут приниматься с учетом рисков и ликвидности объектов. На рынке новостроек в 2026 году эксперты прогнозируют умеренное повышение цен. Риелторы объясняют это ростом стоимости строительных материалов, логистики и общих расходов девелоперов. В условиях войны и ограниченных ресурсов застройщики вынуждены закладывать эти факторы в финальную цену жилья.

В то же время существенного скачка стоимости в новостройках в базовом сценарии не ожидается. Девелоперы будут стараться удерживать цены в пределах платежеспособного спроса, ведь покупатели остаются крайне чувствительными к любому подорожанию.

На вторичном рынке жилья в 2026 году, по оценкам специалистов, цены будут оставаться относительно стабильными. Спрос и предложение здесь пока сбалансированы, что сдерживает значительные колебания стоимости. Владельцы жилья не готовы массово снижать цены, а покупатели – переплачивать в условиях неопределенности.

Эксперты отмечают, что ключевым риском для прогнозов является ситуация с безопасностью. В случае прекращения боевых действий или существенной деэскалации возможен резкий всплеск отложенного спроса. Речь идет об украинцах, которые отложили покупку жилья из-за войны, а также о части переселенцев, которые могут вернуться в свои города.

По оценкам риелторов, в таком сценарии цены на жилье могут вырасти на 15-20% в течение первых шести месяцев после стабилизации. В то же время эксперты подчеркивают, что подобный рост возможен лишь при наличии реальных и понятных гарантий безопасности.

Отдельное внимание специалисты уделяют экономическим факторам, ведь без развития доступного кредитования массового возвращения покупателей на рынок не ожидается. В то же время рынок аренды в 2026 году, по прогнозам, сохранит высокую роль. Арендаторы и в дальнейшем будут отдавать предпочтение гибким и краткосрочным договорам, а покупка жилья часто будет откладываться "до лучших времен".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, практически во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе и Харькове, где за ноябрь стоимость найма жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно.

