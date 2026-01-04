Цены на квартиры в Киеве продолжают расти: в каких районах можно дешевле купить жилье

Цены на квартиры в Киеве продолжают расти, особенно в сегменте больших квартир, из-за ограниченного предложения и концентрации спроса в безопасных локациях. Самое дорогое жилье традиционно продают в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах, тогда как самые дешевые квартиры остаются в Деснянском и Святошинском районах из-за удаленности от центра и преимущественно старого жилого фонда.

Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов для поиска недвижимости. По данным экспертов, средние цены на вторичном рынке столицы сейчас составляют:

однокомнатные квартиры – около 68 тысяч долларов (+13% за полгода);

– около 68 тысяч долларов (+13% за полгода); двухкомнатные – 108 тысяч долларов (+10%);

– 108 тысяч долларов (+10%); трехкомнатные – 160 тысяч долларов (+14%).

Таким образом, именно большие квартиры дорожают быстрее всего, что эксперты объясняют ограниченным предложением и переориентацией спроса на жилье для семей. Наиболее доступные цены традиционно зафиксированы в отдаленных от центра районах. Однокомнатную квартиру дешевле всего можно приобрести в:

Деснянском районе – в среднем 43 тысячи долларов;

– в среднем 43 тысячи долларов; Святошинском – около 48,6 тысячи долларов;

– около 48,6 тысячи долларов; Дарницком, Соломенском, Оболонском и Днепровском – в пределах 59-61 тысячи долларов.

В этих районах сосредоточен массовый жилой фонд, что и сдерживает цены, несмотря на общую тенденцию к росту. Самая высокая стоимость жилья зафиксирована в центральных районах Киева. Лидером остается Печерск, где однокомнатные квартиры в среднем стоят 130 тысяч долларов, двухкомнатные около 200 тысяч долларов, а трехкомнатные достигают 320 тысяч долларов.

Высокие цены также удерживают Шевченковский район (до 210 тысяч долларов за трехкомнатную квартиру) и Голосеевский (в среднем 170 тысяч долларов). Стоимость здесь формируют престиж локации, новые жилые комплексы и спрос на жилье бизнес и премиум-класса. На первичном рынке Киева средняя цена квадратного метра выглядит так:

экономкласс – около 41 тыс. грн/м² (незначительное снижение за год),

– около 41 тыс. грн/м² (незначительное снижение за год), комфорт-класс – 49 тыс. грн/м² (+14%),

– 49 тыс. грн/м² (+14%), бизнес-класс – 74 тыс. грн/м² (+4%).

Самые дешевые новостройки расположены в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах, тогда как самые дорогие традиционно сосредоточены на Печерске и в Шевченковском районе, где цена за квадрат может превышать 100 тысяч гривен.

В 2025 году жилье дорожало почти по всей стране. Самый быстрый рост цен на первичном рынке зафиксировали в Житомирской и Тернопольской областях, а на вторичном в Ивано-Франковской, Ровенской и Херсонской. В то же время Киев сохранил статус самого дорогого города Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в 2026-м заплатят за свою недвижимость больше. Ставку налога не изменили, однако его размер привязан к минималке, поэтому он увеличится со 106,5 до 120 грн за квадратный метр.

