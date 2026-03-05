'Мы будем продолжать дипломатический процесс': Зеленский анонсировал новые обмены пленными. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта сообщил о новом этапе обмена пленными с Россией. Домой вернулись еще 200 украинцев, а в ближайшие дни может состояться продолжение обменов.

Зеленский заявил об этом в своем обращении 5 марта после совещания с правительством. Он отметил, что Украина также продолжит дипломатическую работу для завершения войны, в частности в двусторонних форматах с США и трехсторонних форматах с Россией.

"Мы будем продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как мы согласовывали: двусторонние форматы с ними, трехсторонние форматы с Россией, также работа с европейцами", – сказал президент.

Планы на дипломатию

Зеленский рассказал, что на совещании с правительством обсуждали задачи на весну и лето. Речь идет, в частности, о подготовке к следующей зиме и восстановлении объектов, которые были повреждены во время российских ударов в холодный период.

По словам президента, Украина должна быть готова к любому сценарию. Он отметил, что внимание мира сейчас в значительной степени сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако Киев продолжает работать над дипломатическими возможностями завершения войны.

"Сейчас практически все внимание мира идет ситуации вокруг Ирана. И сколько бы сейчас не продолжались боевые действия там, мы должны быть готовы к возобновлению дипломатии в любой момент", – сказал он.

Новые обмены пленными

Президент сообщил, что Украина получила еще один положительный результат в вопросе возвращения военных и гражданских из российского плена. По его словам, 200 украинцев уже вернулись домой.

В то же время Зеленский подчеркнул, что работа продолжается. Украинская сторона ожидает продолжения обменов в ближайшие дни.

Отдельно президент обратил внимание, что российская активность на фронте не уменьшается. Боевые действия и обстрелы продолжаются, поэтому Украина параллельно укрепляет систему защиты ключевой инфраструктуры.

Он также сообщил, что уже подготовлены детальные планы восстановления поврежденных объектов в регионах. За их реализацию будут отвечать местные и областные власти.

"Я хочу поблагодарить всех руководителей громад, которые подходят к этому добросовестно. Я хочу поблагодарить каждого, кто на защите жизни. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной. Слава Украине!" – сказал президент.

