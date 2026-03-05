Просто напомню, что среди 10-ти пунктов обязательств, которые в декабре 2025 года на себя взяла Украина по состоянию на сейчас сделано – ноль. Ничего. Даже не начали двигаться в этих направлениях....

Далее текст на языке оригинала.

Може там щось непопулярне? Може щось, де проти суспільство?

Може є що шкодить нам?

Давайте перевіримо:

1) Посилення незалежності НАБУ і САП та захист їхньої юрисдикції від обходу та неналежного впливу;

2) Забезпечити НАБУ ефективний доступ до неупереджених, своєчасних та якісних судових експертиз.

3) Провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генерального прокурора.

4) Поновити відбір для призначення та переведення прокурорів на керівні та інші прокурорські посади в Офісі генерального прокурора, в регіональних та районних прокуратурах.

5) Реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР).

6) Призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку.

7) Розширити залучення міжнародних експертів до конкурсної комісії для ВККС.

8) Ухвалити законопроєкт про декларації доброчесності суддів.

9) Ухвалити Антикорупційну стратегію та Державну антикорупційну програму до II кварталу 2026 року.

10) Розвивати та зміцнювати системи внутрішнього контролю проти корупції на високому рівні

А знаєте чому? Тому що АБСОЛЮТНО ніхто з влади цим не займається))) У нас навіть досі немає Міністра юстиції (тут більшість його напрямок) )))

А по ряду пунктів Президент особисто проти.

Ось вам і чесна відповідь, чому ж наші опоненти з ЄС мають чудовий аргумент виступати проти швидкого вступу. Самі ж дали на це карти.

P.S. Хто скаже: "Бажанням захистити свою корупцію і своїх друзів корупціонерів влада краде у нас європейське майбутнє" – будуть праві)

