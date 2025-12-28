Цены на квартиры в одном из городов Украины резко выросли: какие причины и сколько теперь стоят

В 2025 году цены на квартиры в Черкассах резко выросли на 20%, а спрос стабильно превышает предложение, что удерживает рынок в фазе подорожания. В 2026 году эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости жилья – менее резкий, чем в прошлом году, но без предпосылок для существенного удешевления, особенно в сегменте одно и двухкомнатных квартир.

Об этом рассказал директор агентства недвижимости Александр Франко в комментарии "Суспільному". По состоянию на декабрь 2025 года минимальная цена квартиры на вторичном рынке в Черкассах стартует от 30 тысяч долларов.

За эти деньги покупатель обычно может рассчитывать на небольшую однокомнатную квартиру или жилье на крайних этажах в отдаленных районах города. В то же время верхняя граница цен значительно выше. Самые дорогие квартиры в Черкассах продаются за 200-250 тысяч долларов, речь идет преимущественно о жилье в клубных домах или новостройках с дизайнерским ремонтом, премиальной техникой и качественными материалами.

Даже за небольшую площадь покупатели готовы платить значительные суммы, если объект соответствует высокому классу комфорта. Наибольший прирост цен в 2025 году показали одно и двухкомнатные квартиры. Именно они остаются наиболее востребованными, ведь имеют меньшую общую стоимость входа на рынок и подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций.

Трехкомнатные квартиры также подорожали, но в меньшей пропорции, поскольку их покупают реже из-за более высокой общей цены. В то же время даже в этом сегменте существенного снижения стоимости не зафиксировано. На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра в Черкассах сейчас колеблется от 700 до 1000 долларов без ремонта. Квартиры с готовым ремонтом автоматически дорожают еще минимум на 500 долларов за квадратный метр, что существенно повышает финальную цену объекта.

Вторичный рынок остается доступным по стоимости, однако именно здесь наблюдается дефицит предложения, что и подталкивает цены вверх. Спрос стабильно превышает количество выставленных на продажу квартир. Цены в Черкассах растут из-за устойчивого спроса, который превышает предложение. Черкассы воспринимаются как комфортный город для жизни с относительно развитой инфраструктурой и более умеренными ценами по сравнению с крупными мегаполисами. Это привлекает как местных покупателей, так и людей из других регионов.

Дополнительное влияние оказывают инфляционные процессы, рост стоимости строительных материалов и рабочей силы. Все это постепенно закладывается в цену как новостроек, так и квартир на вторичном рынке.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, риелторы не ожидают резкого падения цен. Наоборот, базовый сценарий на 2026 год – дальнейшее умеренное подорожание жилья. По оценкам участников рынка, оно может быть менее стремительным, чем в 2025 году, но тенденция к росту сохранится.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, владельцы 1-комнатных квартир переписали их стоимость практически во всех крупных городах. Причем преимущественно в сторону подорожания. Больше всего – в Ужгороде, где за ноябрь стоимость такого жилья выросла сразу на 60%, до 59 997 долларов соответственно.

