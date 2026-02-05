Льготная ипотека в 2026-м: сколько может стоить квартира в Киеве и Львове по новым правилам

С 9 февраля 2026 года в Украине начинают действовать обновленные правила программы єОселя, которые устанавливают максимальную стоимость квартир, доступных для покупки в ипотеку с государственной поддержкой. Фактически именно эти ценовые лимиты будут определять, какое жилье вообще можно будет приобрести по программе.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева. Она также напомнила, что с 9 февраля участниками программы не могут быть граждане, которые уже владеют жилой недвижимостью общей площадью:

52,5 кв. м – для семьи из одного или двух человек;

дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи.

"Ранее ограничение в 52,5 кв. м применялось только к семье из одного человека, а для каждого следующего члена семьи разрешалось иметь дополнительные 21 кв. м. То есть, например, семья из двух человек, обладая квартирой площадью до 73,5 кв. м, все равно имела право участвовать в программе. Отныне молодая семья из двух человек может подать заявку на єОселю только при условии, что в ее собственности менее 52,5 кв. м жилья", – отметила банкир.

Ограничения по ценам и площади: какие квартиры можно купить

"Раньше программа єОселя фактически не ограничивала ни площадь, ни стоимость жилья – разницу можно было покрыть большим первым взносом. Теперь правила стали значительно жестче, и это кардинально меняет подход к выбору квартиры", – объясняет Дмитриева.

Киев: до 4,86 млн грн за квартиру

По новым правилам, цена жилья в рамках єОсели рассчитывается на основе опосредованной стоимости строительства в регионе с допустимым отклонением не более чем +10%.

В Киеве предельная цена составляет около 66,2 тыс. грн за кв. м. Для семьи из трех человек нормативная площадь с учетом допустимого превышения – 73,5 кв. м, что дает максимальную стоимость квартиры около 4,86 млн грн.

Таким образом, квартира площадью 80-90 кв. м или с ценой более 5 млн грн в программу уже не попадает, даже если покупатель готов внести больший первый взнос.

Львов: лимит еще ниже

Во Львове, где рыночные цены на новостройки традиционно высокие, допустимый порог еще жестче – примерно 4,14 млн грн за квартиру при аналогичных условиях. Это означает, что значительная часть новых жилых комплексов, которые продаются в 2025-2026 годах, не соответствует требованиям программы только из-за цены.

Ограничение площади

Кроме стоимости, действует и ограничение на метраж:

превышение нормативной площади – не более 10% ;

; абсолютный максимум – 115,5 кв. м.

То есть даже в регионах с более низкими ценами большая квартира автоматически исключается из программы.

По данным "Укрфинжитла", в 2025 году 64% ипотечных сделок по єОселя приходились на новостройки, а застройщики проектировали большинство объектов в 2024 – первой половине 2025 года, когда новых лимитов еще не было. При этом себестоимость строительства выросла, и цены во многих ЖК превышают установленные пороги.

Что это означает для покупателей

Фактически в 2026 году выбор жилья по єОселе будет определяться не спросом, а допустимой ценой. Часть покупателей может не найти подходящих вариантов в новостройках и вынуждена будет:

либо выбирать меньшие квартиры;

либо обращаться ко вторичному рынку;

либо переходить на рыночные ипотечные программы банков.

Речь идет, в первую очередь, о совместных ипотечных программах банков и девелоперов. Ставки по ним обычно ниже, чем по обычным ипотекам. Кроме того, банк отдельно проверяет девелопера и качество его проектов. Кроме того, в конце января НБУ впервые за длительный период снизил учетную ставку, фактически начав новый тренд, который должен повлиять на проценты по большинству кредитных продуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие 5 лет украинский рынок недвижимости может пережить большой подъем, ведь покупать квартиру или дом планирует каждый второй гражданин. Впрочем, речь идет преимущественно о малобюджетных квартирах и домах на вторичном рынке, т.е. платить большие деньги за собственный "уголок" украинцы пока не готовы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!