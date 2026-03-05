Украинцев автоматически будут штрафовать за отсутствие автогражданки? OBOZ.UA выяснил, что нужно знать водителям

В соцсетях начали активно распространять информацию, что камеры автофиксации якобы уже массово штрафуют водителей за отсутствие автогражданки. На самом деле по состоянию на 2026 год автоматических санкций только за отсутствие полиса нет – их выписывают при остановке полицией или в случае ДТП, аразмер штрафа составляет 425-850 грн.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать украинцам. В последнее время в соцсетях и медиа активно распространяется информация о якобы автоматических штрафах для водителей за отсутствие полиса автогражданской ответственности (ОСАГО), которые фиксируют камеры на дорогах.

Многие публикации утверждают, что система автофиксации уже начала массово проверять страховки и присылать так называемые "письма счастья". Впрочем, на практике ситуация значительно сложнее, а нормы законодательства трактуются по-разному. Часть экспертов говорит, что таких штрафов вообще не существует, тогда как представители страхового рынка объясняют, что определенные технические возможности для этого уже есть, но применяются они не так, как это подают в медиа.

Автомобильный эксперт Антон Дзюба в комментарии OBOZ.UA пояснил, что по состоянию на начало 2026 года автоматических штрафов за отсутствие полиса автогражданки фактически нет. По его словам, отсутствие полиса в базе данных само по себе не является правонарушением, которое может автоматически зафиксировать камера.

Фактически это означает, что система автофиксации сегодня не рассылает штрафы только потому, что у водителя нет страховки. Основной способ выявления такого нарушения остается классическим – во время остановки автомобиля полицией или в случае дорожно-транспортного происшествия.

Именно тогда правоохранители проверяют наличие полиса в базах данных. В одной из страховых компаний напоминают, что обязательность автогражданки в Украине остается неизменной. Согласно обновленному законодательству об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, каждый автомобиль должен иметь действующий страховой полис.

Езда без автогражданки считается нарушением. Размер штрафа зависит от ситуации:

425 грн, если водитель имеет полис, но не может его предъявить;

если водитель имеет полис, но не может его предъявить; 425-850 грн, если страховки нет или она просрочена;

если страховки нет или она просрочена; в случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа удваивается.

При этом полиция не может останавливать автомобиль исключительно для проверки страховки – нужна другая законная причина. Чаще всего проверка автогражданки происходит в нескольких типичных ситуациях:

во время остановки за нарушение правил дорожного движения ;

; в случае дорожно-транспортного происшествия ;

; при проверке автомобилей на транзитных или иностранных номерах.

В этих случаях правоохранители могут проверить базу страховых полисов и составить протокол, если страховка отсутствует. В то же время представители страхового рынка объясняют, что система автофиксации уже технически интегрирована с базами Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ).

Поэтому камера потенциально может проверять, есть ли полис у автомобиля, но важный нюанс – это не отдельный автоматический штраф за страховку. Страховщики объясняют, что проверка может происходить в комплексе с другим нарушением. Например:

камера фиксирует превышение скорости;

система автоматически проверяет наличие ОСАГО;

если полиса нет, водитель может получить дополнительный штраф вместе с основным.

Именно поэтому некоторые эксперты говорят, что полностью исключать возможность штрафа из-за камер не стоит, но он не будет приходить просто из-за отсутствия страховки. Несмотря на споры вокруг штрафов, автогражданка остается важной финансовой защитой для водителей.

Если водитель без страховки повлечет ДТП, последствия могут быть значительно дороже любого штрафа. В такой ситуации водитель вынужден самостоятельно оплачивать:

ремонт поврежденных автомобилей;

лечение пострадавших;

компенсации пострадавшим.

В некоторых случаях МТСБУ может выплатить деньги пострадавшей стороне, но потом подает регрессный иск к виновнику аварии, чтобы вернуть все потраченные средства. Проверить действительность полиса сегодня можно буквально за несколько секунд. Самые распространенные способы:

в приложении Дія, где страховка автоматически отображается в документах;

на сайте МТСБУ, введя номер автомобиля;

через QR-код электронного полиса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обновлять фотографию в паспорте-книжечке украинцы должны в обязательном порядке. Делать же это нужно дважды – по достижении 25 и 45 лет, а на выполнение требования отводится один месяц. Альтернатива – замена документа на современную ID-карту. Если же в указанный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить его, документ признают недействительным.

