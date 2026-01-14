Украинцы планируют массово покупать жилье: какое выбирают и сколько готовы платить
Каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших пяти лет – с целью улучшения жилищных условий, из-за переезда или по другим причинам. Причем речь идет преимущественно о малобюджетных квартирах и жилых домах на вторичном рынке.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном одной из крупнейших отраслевых платформ. Отмечается, что большинство респондентов хотят купить недвижимость для собственного проживания, а каждый пятый – для сдачи в аренду.
Планы украинцев относительно покупки недвижимости
- Приобретение недвижимости в течение ближайшего года – 23%.
- Покупка в течение следующих пяти лет – 31%.
- Пока не планируют покупку недвижимости – 46%.
Причем большинство респондентов, рассматривающих покупку, планируют потратить на это до $30 тыс. (42%) и чуть меньше (39%) ориентируются на $30-60 тыс. Зато 15% рассчитывают отдать $60-150 тыс., и лишь 4% респондентов – свыше $150 тыс.
Мотивы покупки недвижимости
- Улучшение жилищных условий – 43%.
- Переезд – 22%.
- Изменение семейного статуса – 22%.
- Инвестиции или для сохранения средств – 19%.
- Ориентация на доступные кредитные или ипотечные программы – 19%.
- Развитие собственного бизнеса – 5%.
Какую недвижимость выбирают
Почти все опрошенные (93%) рассматривают покупку жилой недвижимости – квартир или домов. Остальные же стремятся купить земельные участки (4%), коммерческую недвижимость (2%) или другие варианты недвижимости (1,5%). Среди рынков, на которых рассматриваются предложения, следующие:
- вторичный – 46%;
- новостройки, введенные в эксплуатацию – 18%;
- объекты на стадии строительства – 7%.
Где ищут недвижимость
В прифронтовых регионах интерес к недвижимости традиционно низкий. Зато наибольший спрос на рынке в таких областях:
- Киевская (35%);
- Львовская (14%);
- Одесская (10%);
- Ивано-Франковская (9%);
- Днепропетровская (9%).
Предпосылки для покупки
На решение о покупке недвижимости влияет ряд факторов. Самое важное для украинцев – это наличие в пределах пешеходной доступности инфраструктурных объектов, в частности больниц и магазинов (60%), а также наличие автономного отопления (58%).
Также важную роль играют экономические ожидания. Так, 41% опрошенных могут отложить приобретение жилья из-за экономической ситуации, а 23% – наоборот, стремятся купить раньше, чтобы опередить рост цен на недвижимость.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли новую жилищную реформу, отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.
