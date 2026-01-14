Украинцы планируют массово покупать жилье: какое выбирают и сколько готовы платить

Каждый второй украинец планирует покупку недвижимости в течение ближайших пяти лет – с целью улучшения жилищных условий, из-за переезда или по другим причинам. Причем речь идет преимущественно о малобюджетных квартирах и жилых домах на вторичном рынке.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном одной из крупнейших отраслевых платформ. Отмечается, что большинство респондентов хотят купить недвижимость для собственного проживания, а каждый пятый – для сдачи в аренду.

Планы украинцев относительно покупки недвижимости

Приобретение недвижимости в течение ближайшего года – 23%.

– 23%. Покупка в течение следующих пяти лет – 31%.

– 31%. Пока не планируют покупку недвижимости – 46%.

Причем большинство респондентов, рассматривающих покупку, планируют потратить на это до $30 тыс. (42%) и чуть меньше (39%) ориентируются на $30-60 тыс. Зато 15% рассчитывают отдать $60-150 тыс., и лишь 4% респондентов – свыше $150 тыс.

Мотивы покупки недвижимости

Улучшение жилищных условий – 43%.

Переезд – 22%.

Изменение семейного статуса – 22%.

Инвестиции или для сохранения средств – 19%.

Ориентация на доступные кредитные или ипотечные программы – 19%.

Развитие собственного бизнеса – 5%.

Какую недвижимость выбирают

Почти все опрошенные (93%) рассматривают покупку жилой недвижимости – квартир или домов. Остальные же стремятся купить земельные участки (4%), коммерческую недвижимость (2%) или другие варианты недвижимости (1,5%). Среди рынков, на которых рассматриваются предложения, следующие:

вторичный – 46%;

новостройки, введенные в эксплуатацию – 18%;

объекты на стадии строительства – 7%.

Где ищут недвижимость

В прифронтовых регионах интерес к недвижимости традиционно низкий. Зато наибольший спрос на рынке в таких областях:

Киевская (35%);

(35%); Львовская (14%);

(14%); Одесская (10%);

(10%); Ивано-Франковская (9%);

(9%); Днепропетровская (9%).

Предпосылки для покупки

На решение о покупке недвижимости влияет ряд факторов. Самое важное для украинцев – это наличие в пределах пешеходной доступности инфраструктурных объектов, в частности больниц и магазинов (60%), а также наличие автономного отопления (58%).

Также важную роль играют экономические ожидания. Так, 41% опрошенных могут отложить приобретение жилья из-за экономической ситуации, а 23% – наоборот, стремятся купить раньше, чтобы опередить рост цен на недвижимость.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли новую жилищную реформу, отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

