В Украине возьмутся за риелторов: клиенты больше не будут платить за неполученные услуги

Украинцам готовят четкие правила для риелторского рынка, которые должны защитить клиентов от непрофессиональных посредников и теневых схем. Главный принцип будущего закона – люди не должны платить за риелторские услуги, которых они фактически не получали.

Об этом заявила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. По словам Шуляк, сегодня в Украине фактически отсутствует четкое понимание, сколько людей работает риелторами.

Даже профильные ассоциации называют разные цифры – от 45 до 80 тысяч человек. В то же время сами профессиональные участники рынка оценивают количество квалифицированных риелторов лишь в 2-3 тысячи на всю страну.

Такое расхождение свидетельствует о системной проблеме: на рынке работает много случайных людей без надлежащей подготовки, ответственности и уплаты налогов. В результате страдают и продавцы жилья, и арендодатели, и покупатели или арендаторы.

Ключевой акцент будущего законопроекта – защита потребителя. Шуляк отметила, что граждане не должны платить за услугу, которую они фактически не получали. Именно эта проблема сейчас является одной из самых болезненных, ведь клиентам часто выставляют счета за формальную "помощь", которая не дала никакого результата. Законопроект должен четко определить:

кто именно считается риелтором;

какие требования выдвигаются к входу в профессию;

какие обязанности имеет специалист по недвижимости;

что именно он обязан проверять и предоставлять клиенту;

какую ответственность несет в случае нарушений или ненадлежащего предоставления услуг.

При разработке документа парламентарии анализируют различные модели регулирования, в частности практику Европейского Союза. В странах ЕС риелторская деятельность жестко регламентирована на уровне государства, что обеспечивает высокий уровень защиты потребителей.

В Украине же, по словам Шуляк, пока не защищены ни владельцы жилья, ни люди, которые пользуются риелторскими услугами. Именно поэтому новые правила должны установить прозрачные стандарты работы и убрать с рынка тех, кто не имеет квалификации или работает в "тени".

В парламенте подчеркивают, что риелтор – это не посредник "на словах", а полноценный специалист, который должен иметь знания, навыки и нести юридическую ответственность за свою работу. Весь комплекс вопросов – от проверки документов до сопровождения сделки – должен закрывать один компетентный человек, а не случайные "помощники".

