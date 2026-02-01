Страна Европы запретила россиянам и беларусам покупку жилья: кого не коснется новое ограничение

Эстония запретит покупку недвижимости гражданам России и Беларуси без статуса постоянного проживания и компаниям, действующим от их имени, из-за рисков для национальной безопасности. Исключения будут распространяться только на тех, кто легально проживает в стране с долгосрочным видом на жительство.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление министра внутренних дел Эстонии Игора Таро. По словам министра, действующих ограничений, действующих в приграничных районах и на малых островах, недостаточно .

"За некоторыми исключениями, мы запретили им въезд и пребывание в Эстонии, и логично, что они также не должны иметь права покупать недвижимость здесь", – пояснил Таро. Запрет будет распространяться и на лиц с двойным гражданством, если среди них есть гражданство России или Беларуси.

Законопроект предусматривает исключения для тех, кто уже легально проживает в Эстонии и имеет долгосрочные виды на жительство. Такие граждане смогут и в дальнейшем покупать, продавать, наследовать или получать недвижимость в подарок. Министр подчеркнул, что власти проверили прошлое этих людей перед предоставлением разрешений, поэтому вводить ограничения в отношении них пока не нужно.

По состоянию на январь 2026 года в Эстонии проживают 1 476 белорусов и 7 797 россиян с временными видами на жительство, а долгосрочные разрешения имеют 1 190 белорусов и 70 237 россиян. С начала войны примерно тысяча россиян приобрела жилье без эстонского персонального идентификационного кода.

Эстония не единственная в ЕС, ограничивающая покупку недвижимости для граждан России и Беларуси. Латвия приняла подобный закон в июне 2025 года, Финляндия в июле 2025-го, а Литва в мае 2023 года. Все эти страны оставляют исключения для лиц с постоянным видом на жительство.

Министр подчеркнул, что новый запрет носит превентивный характер и является частью системы санкций против граждан России. "Мы запрещаем все операции – те, которые представляют потенциальную угрозу безопасности, и другие, которые могут быть не такими рискованными. Россия и ее граждане должны нести ответственность за действия своей страны", – добавил он. Законопроект планируют принять до лета, а правительство делает все возможное для скорейшего рассмотрения документа парламентом.

