'Путин уже готов': Трамп призвал Зеленского 'взяться за дело и заключить сделку'

Президент Украины Владимир Зеленский должен настроиться и заключить мирное соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным. Тем более, что к такому шагу якобы уже готов и сам кремлевский глава.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, подчеркнув, что он недоволен главой украинского государства. Его слова цитирует Politico.

"Зеленский, он должен взяться за дело и заключить соглашение... Я думаю, что Путин готов...", – сказал Трамп.

В то же время глава Белого дома не стал конкретизировать, что именно мешает президенту Украины заключить соглашение, однако подчеркнул, что, по его мнению, Зеленский пока не демонстрирует достаточной настроенности на переговорный процесс.

"Немыслимо, что он является препятствием... У него нет козырей. А теперь у него их стало еще меньше", – заявил Трамп.

