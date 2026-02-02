Цены на 1-комнатные квартиры в Украине переписали: где жилье подорожало больше всего

Цены на 1-комнатные квартиры в Украине за четыре года больше всего выросли в западных и центральных городах, тогда как вблизи линии фронта прирост значительно меньше или даже происходит удешевление. Медианная стоимость квартир в декабре 2025 года колебалась от 590 тыс. грн ($14 тыс.) в Херсоне до 3,4 млн грн ($79,5 тыс.) в Киеве.

Об этом свидетельствует аналитика одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Наибольшее подорожание наблюдается в западных и центральных областях страны.

Так, в Ивано-Франковске медианная стоимость однокомнатной квартиры выросла более чем вдвое и теперь составляет 2,4 млн грн ($56,8 тыс.), а в Ужгороде средняя цена достигла 2,7 млн грн ($64,1 тыс.). В Ровно, Луцке, Черновцах и Виннице квартиры также подорожали более чем на сто процентов до 1,7 млн грн ($39,5 тыс.) в Ровно, до 1,7 млн грн ($40,4 тыс.) в Луцке – 1,9 млн грн ($45 тыс.) в Черновцах и 2,1 млн грн ($49,5 тыс.) в Виннице.

В крупных городах с экономическим потенциалом и высоким спросом на жилье, таких как Киев, Одесса, Львов и Черкассы, цены тоже выросли существенно, хотя темпы роста были несколько ниже, чем в западных городах. В Киеве медианная цена однокомнатной квартиры приблизилась к 3,4 млн грн ($79,5 тыс.), в Одессе – 1,9 млн грн ($44 тыс.), во Львове – 2,4 млн грн ($57 тыс.), а в Черкассах – 1,8 млн грн ($43 тыс.).

В городах, расположенных ближе к линии фронта, рост цен был значительно более умеренным. Так, в Полтаве медианная цена выросла до 1,4 млн грн ($43 тыс.), в Днепре – до 1,1 млн грн ($27 тыс.), в Харькове – 885 тыс. грн ($21 тыс.), а в Сумах – 830 тыс. грн ($19,75 тыс.). В долларовом эквиваленте рост был минимальным или вообще незначительным, что отражает осторожность покупателей из-за рисков, связанных с безопасностью.

Наименьшее подорожание наблюдалось в городах, непосредственно граничащих с зонами боевых действий. В Николаеве медианная цена увеличилась до 760 тыс. грн ($18 тыс.), в Запорожье – до 630 тыс. грн ($15 тыс.), а в Херсоне – до 590 тыс. грн ($14 тыс.). В долларовом эквиваленте стоимость квартир в Запорожье и Херсоне даже уменьшилась, что демонстрирует снижение спроса на рынке в регионах с высокими рисками безопасности.

Таким образом, за четыре года после начала полномасштабной войны медианная стоимость однокомнатной квартиры в Украине выросла в большинстве городов, особенно в западных и центральных регионах, тогда как в городах на востоке и юге рост был умеренным или даже отрицательным. Самые высокие темпы подорожания отмечаются в Ивано-Франковске и Ужгороде, а меньше всего в Херсоне, Запорожье и Николаеве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшие 5 лет украинский рынок недвижимости может пережить большой подъем – ведь покупать квартиру или дом планирует каждый второй гражданин. Впрочем, речь идет преимущественно о малобюджетных квартирах и домах на вторичном рынке. То есть, платить большие деньги за собственный "уголок" украинцы пока не готовы.

