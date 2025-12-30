В Украине резко изменились цены на квартиры: где недвижимость подорожала сильнее всего
В течение 2025 года в Украине существенно выросла стоимость жилья – цены на квартиры взлетели почти на пятую часть, а в Ужгороде даже на 60%. Самая дорогая недвижимость в Киеве и в западных регионах.
Об этом говорится в годовых итогах ситуации на рынке, которые опубликовал один из крупнейших отраслевых порталов. Аналитики предполагают, что в грядущем году цены на жилье продолжат расти.
Как изменились цены на квартиры в Украине
Отмечается, что в целом спрос на покупку квартир в 2025 году вырос на 4%, а предложение взамен сократилось на 15%. Поэтому медианная стоимость квартир (половина цен ниже нее, а половина – выше) по стране выросла на 19%.
В целом большинство областных центров продемонстрировали рост стоимости, но заметно цены выросли в Ужгороде – на 60%. Упали цены только в прифронтовых Запорожье и Николаеве.
Впрочем первенство по уровню стоимости традиционно сохраняет Киев. Медианная цена покупки 1-комнатной квартиры в столице выросла на 16% в течение года.
Топ-10 городов Украины с самыми дорогими квартирами
- Киев – $78494 (+16%)
- Ужгород – $59977 (+60%);
- Ивано-Франковск – $54 703 (+35%);
- Львов – $54 575 (+3%);
- Винница – $49 351 (+15%);
- Одесса – $42 870 (+23%);
- Тернополь – $41 291 (+13%);
- Черновцы – $40 490 (+13%);
- Черкассы – $39 770 (+13%);
- Житомир – $39 381 (+12%).
Что ждет рынок недвижимости
Эксперты прогнозируют, что в 2026 году цены на первичном рынке недвижимости не будут снижаться. Это объясняется рядом причин:
- ограниченным количеством новых проектов;
- подорожанием строительных материалов;
- дефицитом рабочей силы;
- покупателей реже готовы инвестировать в жилье на этапе котлована и ждать завершения строительства.
Зато на "вторичке" может сформироваться дефицит предложения – из-за разрушения жилья и "отложения" решения о продаже недвижимости. Причем спрос не только сохранится на нынешнем уровне, но и скорее всего, возрастет, что создаст дополнительное давление на цены (особенно на квартиры с автономным отоплением и жилые комплексы с резервным питанием).
Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году практически во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе и Харькове, где за ноябрь стоимость найма жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно.
