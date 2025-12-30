В Украине резко изменились цены на квартиры: где недвижимость подорожала сильнее всего

В течение 2025 года в Украине существенно выросла стоимость жилья – цены на квартиры взлетели почти на пятую часть, а в Ужгороде даже на 60%. Самая дорогая недвижимость в Киеве и в западных регионах.

Видео дня

Об этом говорится в годовых итогах ситуации на рынке, которые опубликовал один из крупнейших отраслевых порталов. Аналитики предполагают, что в грядущем году цены на жилье продолжат расти.

Как изменились цены на квартиры в Украине

Отмечается, что в целом спрос на покупку квартир в 2025 году вырос на 4%, а предложение взамен сократилось на 15%. Поэтому медианная стоимость квартир (половина цен ниже нее, а половина – выше) по стране выросла на 19%.

В целом большинство областных центров продемонстрировали рост стоимости, но заметно цены выросли в Ужгороде – на 60%. Упали цены только в прифронтовых Запорожье и Николаеве.

Впрочем первенство по уровню стоимости традиционно сохраняет Киев. Медианная цена покупки 1-комнатной квартиры в столице выросла на 16% в течение года.

Топ-10 городов Украины с самыми дорогими квартирами

Киев – $78494 (+16%) Ужгород – $59977 (+60%); Ивано-Франковск – $54 703 (+35%); Львов – $54 575 (+3%); Винница – $49 351 (+15%); Одесса – $42 870 (+23%); Тернополь – $41 291 (+13%); Черновцы – $40 490 (+13%); Черкассы – $39 770 (+13%); Житомир – $39 381 (+12%).

Что ждет рынок недвижимости

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году цены на первичном рынке недвижимости не будут снижаться. Это объясняется рядом причин:

ограниченным количеством новых проектов;

подорожанием строительных материалов;

дефицитом рабочей силы;

покупателей реже готовы инвестировать в жилье на этапе котлована и ждать завершения строительства.

Зато на "вторичке" может сформироваться дефицит предложения – из-за разрушения жилья и "отложения" решения о продаже недвижимости. Причем спрос не только сохранится на нынешнем уровне, но и скорее всего, возрастет, что создаст дополнительное давление на цены (особенно на квартиры с автономным отоплением и жилые комплексы с резервным питанием).

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году практически во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе и Харькове, где за ноябрь стоимость найма жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!