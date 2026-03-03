Украинцы не хотят покупать большие квартиры: какое жилье выбирают и почему

В 2026 году украинцы все чаще покупают небольшие и относительно недорогие квартиры на вторичном рынке, выбирая готовое жилье площадью около 38 кв. м из-за рисков безопасности и ограниченных доходов. Рынок растет медленно, а ипотека и в дальнейшем играет второстепенную роль, ведь большинство сделок происходит без кредитов.

Об этом говорится в материале Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". По данным Национального банка Украины (НБУ), в I-III кварталах 2025 года количество сделок купли-продажи жилья выросло лишь на 7% в годовом измерении и достигло 238 тысяч.

Наиболее активными остаются Киев и Киевская область, а также Днепропетровская и Харьковская области. Именно эти регионы аккумулируют наибольшую долю спроса благодаря концентрации рабочих мест, бизнеса и относительно развитой инфраструктуры.

Около двух третей всех сделок приходится именно на квартиры. При этом покупатели все чаще ориентируются на небольшие по площади объекты:

средняя площадь квартиры около 38 кв. м;

средняя площадь дома около 70 кв. м.

Основной спрос сосредоточен на вторичном рынке, где жилье уже готово к заселению, не требует ожидания достройки и стоит дешевле, чем новостройки. На первичном рынке активность значительно ниже. Предложение пополняется в основном за счет достройки старых жилых комплексов, тогда как запуск новых проектов сдерживается недостатком финансирования и слабым спросом.

Новые жилые проекты чаще стартуют в западных регионах Украины, которые считаются относительно безопасными. Именно там за годы полномасштабной войны зафиксирован наибольший рост цен. По данным профильной платформы для поиска недвижимости по состоянию на февраль 2026 года:

самые дорогие однокомнатные квартиры в Киеве, Львове, Ужгороде, Черновцах, Ровно и Луцке;

в Киеве, Львове, Ужгороде, Черновцах, Ровно и Луцке; самые дешевые в Запорожье и Николаеве.

Несмотря на ожидания, ипотечное кредитование пока не определяет общее состояние рынка. Доля ипотечных сделок в 2025 году составляла лишь 2-3% от всех операций. В то же время в сегменте нового жилья каждая пятая квартира покупается в кредит – преимущественно благодаря государственной программе еОселя.

Активно ипотеку использовали в Киевской области, а также в Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Основные заемщики – военные и правоохранители (около 40%), внутренне перемещенные лица составляют около 10%.

Даже несмотря на некоторое снижение показателя доступности (price-to-income), в Киеве семье нужно более 8 лет полностью направлять все доходы на покупку жилья без кредитов. Для обслуживания ипотеки по рыночным ставкам доходы должны быть существенно выше средней зарплаты, что сдерживает развитие классической ипотеки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине предлагают уменьшить налог на аренду квартир с 23% до около 7%, поскольку в 2024 году только 900 физических лиц по всей стране официально задекларировали такие доходы. Отмечается, что высокая налоговая нагрузка является главной причиной теневого рынка.

