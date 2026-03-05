Блог | Стабильный курс на преждевременную панику, или Ты б, солнце, лучше помолчала бы
Напомню: недавно в правительстве подтвердили, что МВФ пока что отменил требования о налогообложении цифровых платформ, посылок, продлении на неопределенный срок 5-процентной ставки военного сбора, а главное – введении НДС для ФЛП на едином налоге.
В то же время – вот кое-что из последних полуофициальных налоговых слухов:
- к позорной идее НДС с ФЛП на едином налоге еще могут вернуться, правда – уже начиная не с 1 млн грн в год, а с 4 млн;
- обложение цифровых платформ и посылок, а также продление действия 5-процентной ставки военного сбора тоже отложено не насовсем!
При этом знающие люди настаивают:
почти все, что власть подает в качестве якобы ультимативных требований МВФ, готовит на самом деле наш Минфин, уже потом рассказывая об МВФ, а тот и не возражает
(к примеру, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, требуя распространения обязательности НДС на всех субъектов хозяйствования, заявила в свое время – именно по минфиновской просьбе – как бы от себя:
"Мы не можем допустить, чтобы украинская экономика оставалась в подвешенном состоянии между рыночной и нерыночной моделями").
Именно так, искусственно создавая нестабильность и неопределенность в отношении будущего, и делают во время войны прогнозные новости, хотя пока что никому неизвестно:
– ни когда будет мир,
– ни когда пройдут выборы,
– ни кто после этих выборов (с соответствующими изменениями и правительственными!) все это снова будет разрабатывать и (если, понятно, захочет) зачем-то принимать, причем при абсолютно новых обстоятельствах, в том числе и в отношении того, какой именно будет вовсе не МВФовская программа инвестиционной помощи Украине.
Лишь бы не молча.
Важно, однако, помнить: реализация каждой фискальной идеи увеличивает поступления государству с единицы чего-либо, но, конечно, уменьшает количество таких единиц – и это все надо весьма тщательно квалифицированно просчитывать и не менее вдумчиво сравнивать.
А вот плохие налоговые слухи только уменьшают все, что можно уменьшить, преждевременной паникой.