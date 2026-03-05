Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с Трампом выдвинул ультиматум, что Европа не готова принять соглашение, которое заключается без ее ведома.

Таким чином, Європа вимагає долучення до переговорної групи по нашій війні. Це логічно, бо зараз саме Європа надає більше 90% економічної і військової підтримки Україні.

Для нас це добрий знак. Присутність за столом перемовин Європи посилить українську позицію і стане запобіжником від критично поганих сценаріїв мирної угоди, які можуть бути нав'язані українському керівництву під загрозою корупційних розслідувань.

У Трампа після цієї заяви Мерца барбі-гьорл Левіт бекала і мекала щось беззмістовне про національні інтереси Америки, але суть в тому, що якщо Європа платить наші рахунки і забезпечує нашу спроможність, вона МАЄ бути за столом перемовин. Тим більше, основний пакет санкцій контролює саме Європа і жити з фашистською федерацією на одному континенті не Трампу, а Європі.

Якщо коротко, Фрідріх Мерц – наш слоняра, а Німеччина – неймовірно важлива для нас країна і треба ці стосунки берегти і розвивати.

З цікавого. Мерц назвав росію колосом на глиняних ногах. Так він охарактеризував стан російської економіки.

Пам'ятаю, як в 2023 році я опонував дивним економістам, які намагалися довести, що росія перевела економіку на військові рейки і тепер нам торба!

Справа в тому, що якщо ти не перемагаєш у війнах і не отримуєш контрибуцію із підкорених, воєнна економіка нічого хорошого тобі не зробе. Бо вона, звичайно, може підвищити зайнятість, на короткий час – доходи населення, але економіка війни максимально неповноцінна. Вона грунтується на тому, що ти береш гроші з економіки реальної і за ці гроші випускаєш снаряди, які розриваються – і все, цих грошей нема! Гроші, вкладені у зброю не заробляють інші гроші, вони просто втрачаються. Це тупо зливний бачок, у який спускаються всі гроші, які держава заробляє у вигляді податків з реального бізнесу.

Абсолютно прогнозовано, що за 4 роки такої "воєнної економіки" реальна економіка росії, яка фінансувала війну весь цей час, виснажена і вже не покриває всіх потреб ні армії, ні російського суспільства.

Тому хай ці експерти вішають лапшу на вуха комусь другому – ніяка воєнна економіка не в змозі фінасувати війну безкінечно. Вона невмолимо прямує до колапсу і тягне у прірву росію разом з її імперською "величчю" і імперською пихою.

Ну і приємно, що Трампа трохи мордою по столу повозили. Європа нарощує спроможності і це стратегічно добре для нас. Маємо стати силою разом.