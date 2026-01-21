Отключения света изменили ситуацию на рынке недвижимости: какие квартиры больше не хотят покупать украинцы

Несмотря на массовые отключения света, рынок жилья в Киеве и Львове не остановился, покупатели продолжают заключать сделки, но все чаще выбирают автономные дома и квартиры на более низких этажах. Свет и энергонезависимость фактически стали новой "валютой" рынка недвижимости, которая напрямую влияет на спрос и цену.

Видео дня

Об этом рассказали эксперты по недвижимости в комментарии 24 Каналу. Столичный рынок жилья, несмотря на сложную энергетическую ситуацию, остается относительно стабильным .

Эксперты отмечают, что в 2025 году продажи закрывались довольно активно, и даже в период зимних отключений рынок не "стал на паузу". Покупатели не исчезли, они просто стали значительно более требовательными. Сегодня одним из ключевых преимуществ квартиры является наличие в доме генератора, инвертора или другой системы резервного питания.

Для многих это уже не бонус, а необходимый минимум. Второй важный фактор – этаж, ведь из-за вопросов безопасности и доступности воды и тепла украинцы все чаще выбирают нижние этажи, тогда как квартиры на верхних уровнях продаются медленнее и нередко с дисконтом.

Ценовая ситуация в Киеве остается относительно спокойной. Резкого подорожания в начале 2026 года не зафиксировали. По данным профильных сервисов, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет около 68 тысяч долларов, что на несколько процентов больше, чем раньше. На первичном рынке жилье эконом-класса стартует примерно от 44 тысяч долларов, а квартиры бизнес-класса уверенно превышают отметку в 80 тысяч.

В то же время арендный сегмент в столице демонстрирует обратную динамику – цены несколько просели. Однокомнатные квартиры сдают в среднем за 17 тысяч гривен, двухкомнатные около 25 тысяч, что свидетельствует о частичном перенасыщении рынка аренды.

Во Львове ситуация развивается по похожему сценарию, хотя имеет свои особенности. Рынок недвижимости здесь традиционно реагирует на кризисы медленнее, и энергетические проблемы не стали исключением. После праздников цены стабилизировались, а резких колебаний спроса не наблюдается.

Покупатели во Львове все чаще обращают внимание на автономное жилье – дома с альтернативными источниками питания или возможностью их установки. Так же, как и в Киеве, популярностью пользуются квартиры на 2-5 этажах. Хотя этот фактор и не является решающим, но он все чаще становится аргументом при окончательном выборе.

На вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры во Львове приближается к 70 тысячам долларов. В новостройках стоимость жилья колеблется в широком диапазоне от 41 тысячи до более чем 60 тысяч долларов в зависимости от класса и района. В то же время аренда в городе продолжает дорожать за однокомнатную квартиру в среднем просят 18 тысяч гривен, а за двухкомнатную около 20 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли новую жилищную реформу, отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!