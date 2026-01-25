Цены на столичное жилье подскочили несмотря на отключение: сколько теперь стоят квартиры

В Киеве за месяц заметно выросли цены на жилье. В частности, больше всего подорожали трехкомнатные квартиры, а средняя стоимость квартир в столице продолжает подниматься даже зимой. Спрос на жилье остается стабильным, поэтому, несмотря на медленные продажи, предпосылок для снижения цен эксперты пока не видят.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала для поиска недвижимости. В течение декабря и первой половины января средняя стоимость жилья в столице поднялась на несколько процентов.

Меньше всего подорожали однокомнатные квартиры – их цена выросла примерно на 3%. Двухкомнатные прибавили почти 3,8%, а трехкомнатные – рекордные за месяц 6,7%.

Аналитики отмечают, что такой рост выглядит нетипичным для зимнего периода, который обычно характеризуется затишьем на рынке. Впрочем, даже сезонный спад активности не смог остановить повышение стоимости квадратных метров.

Если сравнивать с прошлым годом, подорожание выглядит еще более ощутимым. За год однокомнатные квартиры в Киеве стали дороже на 13,3%, двухкомнатные на 11,2%, а трехкомнатные на 14,3%. По состоянию на сейчас средние цены на вторичном рынке столицы выглядят так:

1-комнатные квартиры около 68 тысяч долларов;

около 68 тысяч долларов; 2-комнатные квартиры в среднем 109 тысяч долларов;

в среднем 109 тысяч долларов; 3-комнатные квартиры примерно 160 тысяч долларов.

Таким образом, даже в сложных условиях безопасности Киев остается одним из самых дорогих городов Украины по стоимости жилья. Параллельно с ростом цен аналитики фиксируют и замедление продаж. Срок экспозиции – время, за которое квартира в среднем находит покупателя вырос почти во всех сегментах.

Дольше всего сейчас продаются трехкомнатные квартиры, в среднем около 80 дней, что на 15 дней больше, чем в конце осени. Однокомнатные находятся в продаже примерно 43 дня, а двухкомнатные остаются наиболее ликвидными – их покупают в среднем за 57 дней.

Впрочем, эксперты отмечают, что даже с несколько более длинными сроками продаж рынок не демонстрирует признаков обвала или резкого снижения спроса. Аналитики объясняют, что главный фактор стабильности цен – это отсутствие массового оттока населения из столицы. Несмотря на войну и сложные условия, люди продолжают планировать жизнь в Киеве на годы вперед.

Кроме того, рост сроков экспозиции имеет сезонный характер. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, популярные однокомнатные и двухкомнатные квартиры продаются всего на несколько дней дольше, чем раньше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на массовые отключения света, рынок жилья в Киеве и Львове не остановился, покупатели продолжают заключать сделки, но все чаще выбирают автономные дома и квартиры на более низких этажах. Свет и энергонезависимость фактически стали новой "валютой" рынка недвижимости, которая напрямую влияет на спрос и цену.

