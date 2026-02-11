"Не спешат снижать цены": украинцам рассказали, как отключения света повлияли на стоимость жилья

Атаки на энергетическую инфраструктуру не вызвали обвала рынка жилья в Киеве, ведь предложение аренды осталось стабильным, а цены почти не изменились. В то же время квартиры продолжают дорожать во всех районах столицы, а продавцы не спешат снижать стоимость даже в условиях снижения спроса на аренду.

Видео дня

Об этом рассказали специалисты профильного портала для поиска недвижимости в комментарии hromadske. По их данным, удары по энергетической инфраструктуре не привели к массовому снятию квартир с рынка, в частности на левобережье Киева.

По сравнению с январем 2025 года объем предложения практически не изменился. В то же время в месячном измерении, если сравнивать с декабрем 2025 года количество объявлений уменьшилось на 9-12%. Эксперты отмечают, что такое сокращение типично для начала года и связано с сезонными колебаниями, а не с последствиями атак.

Самые заметные изменения аналитики зафиксировали именно в спросе. В январе интерес к долгосрочной аренде жилья на левом берегу Киева снизился в годовом измерении. Наибольшее падение произошло в Деснянском районе – минус 34%. В Дарницком районе спрос уменьшился на 23%, а в Днепровском на 9%.

В то же время ситуация постепенно стабилизируется. С начала 2026 года, если сравнивать с концом 2025-го, интерес к аренде снова начал расти – примерно на 3-5%, это свидетельствует об осторожном возвращении арендаторов на рынок после праздников и периода неопределенности.

Несмотря на снижение спроса, цены на долгосрочную аренду квартир в январе остались относительно стабильными. В Дарницком районе средняя стоимость аренды составила 16 тысяч гривен – столько же, как и в декабре 2025 года, но на 6% меньше, чем в январе прошлого года.

В Деснянском районе средняя цена аренды снизилась на 4% за месяц – до 10 100 гривен. В то же время в годовом измерении здесь зафиксировали небольшой рост на 1%. В Днепровском районе аренда, наоборот, подорожала и средняя цена достигла 15 тысяч гривен, что на 3% больше, чем в декабре, и на 6% больше, чем год назад.

В отличие от арендного сегмента, рынок купли-продажи жилья продолжает расти. Аналитики отмечают, что перебои с электро- и теплоснабжением не имели существенного влияния на поведение покупателей или продавцов. Цены на квартиры растут во всех районах столицы.

На левом берегу по сравнению с декабрем 2025 года средняя стоимость квартир выросла. В частности в Дарницком районе на 3% (до около 4 млн грн), в Деснянском на 1% (до 2,6 млн грн), в Днепровском на 5% (до 3,9 млн грн).

В годовом измерении подорожание еще ощутимее. В частности, в Дарницком районе цены выросли на 14%, в Деснянском на 13%, в Днепровском на 28%. Подобная динамика наблюдается и на правом берегу столицы: в Шевченковском районе квартиры подорожали на 17%, а в Голосеевском сразу на 28%.

По оценкам аналитиков, большинство владельцев жилья занимают выжидательную позицию и не готовы идти на существенные уступки в цене. Скидки возможны лишь в единичных случаях, когда продавцам необходимо срочно закрыть сделку. Однако таких предложений мало, чтобы они могли повлиять на общую ситуацию на рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют ввести обязательную регистрацию договоров аренды квартир, а за сдачу жилья без договора и сознательное игнорирование законов будут предусматриваться существенные штрафы. Власти хотят сделать "серую" аренду невыгодной и постепенно вывести рынок квартир из тени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!