В Украине отменят приватизацию жилья: как будут действовать новые правила и сколько есть времени

В Украине через год после окончания военного положения прекратят действующий механизм приватизации жилья. Те украинцы, которые живут в неприватизированном жилье, сохранят лишь право пользования или аренды.

Об этом говорится в принятом Законе об основных принципах жилищной политики. Как говорится в разъяснении Центра правовой защиты, когда закон вступит в силу, жители превратятся в арендаторов без права распоряжаться своим жильем. Уже приватизированное жилье, конечно, никто не будет отбирать, но неприватизированное может навсегда остаться "чужим" имуществом для тех, кто фактически там живет.

Новый закон предусматривает такие нормы:

Если работник или член его семьи прекращает трудовые отношения (увольняется, выходит на пенсию), он подлежит выселению из служебного помещения.

Ранее многие обходили эту норму, просто приватизируя служебное жилье себе в собственность, но теперь такой возможности не будет.

Право на бесплатное получение жилья в собственность прекратится.

Если вы проживали в ведомственной или коммунальной квартире много лет, но не оформили ее приватизацию – после вступления закона в силу сделать это уже не получится. Квартира так и останется в собственности города или государства. Вы сможете и дальше в ней жить, но на правах арендатора, а не собственника.

Придется заключать договор найма (аренды).

Скорее всего, жителям неприватизированных помещений предложат перезаключить договоры найма жилья по новым правилам. Возможно, это будет социальный наем (если семья подпадает под критерии малообеспеченности) – тогда плата за пользование будет льготной, в зависимости от доходов.

Право пользования жильем может переходить членам семьи, которые совместно проживают, но окончательное решение – за собственником (органом местной власти).

Если семья выедет или не будет должным образом содержать квартиру, договор найма могут расторгнуть. По новому закону предусмотрены четкие основания для выселения нанимателей: например, систематическая неуплата, разрушение жилья, использование его не по назначению и т.д. (только по решению суда).

Прямо о выселении украинцев из неприватизированных квартир в законе речь не идет, однако эксперты предупреждают, что косвенно такая угроза существует. Фраза "перераспределение жилищного фонда" означает, что власть инвентаризирует все государственные квартиры и может распорядиться ими по своему усмотрению.

Отметим, закон фактически отменяет советский Жилищный кодекс 1983 года и Закон "О приватизации государственного жилищного фонда" 1992 года. Впервые на законодательном уровне вводятся понятия социального жилья (для найма малообеспеченными гражданами) и служебного жилья (предоставляется работникам на время работы).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине кардинально меняют подход к жилищной политике – в частности, чтобы решить проблемы устаревшего жилого фонда и квартирных очередей. Так, Украина может избавиться от устаревшего Жилищного кодекса и искоренить долгострои. А в перспективе в стране также появится социальная аренда жилья.

