Пересмотрят даже 20-летние сделки по недвижимости с россиянами: страна ЕС инициирует масштабную проверку

Финляндия рассматривает возможность пересмотра сделок с недвижимостью с участием граждан стран вне ЕС и ЕЭЗ, в частности россиян, даже если эти сделки были заключены до 20 лет назад. Цель инициативы – усилить национальную безопасность и исправить слишком либеральный подход к контролю за иностранной недвижимостью в прошлом.

Об этом заявил министр обороны Антти Хяккянен, комментируя новую инициативу правительства, пишет YLE. Речь идет не только о будущих сделках, но и о потенциальном вмешательстве постфактум – то есть проверку уже завершенных операций, в частности с участием граждан России.

По словам министра, министерство обороны Финляндии анализирует возможность распространить такой контроль на все типы недвижимости (жилую, коммерческую и земельные участки) даже если сделки были заключены в течение последних двадцати лет. Ключевой причиной пересмотра политики стала ситуация с безопасностью в Европе и рост внимания к потенциальным рискам для национальной обороны.

В Хельсинки признают, что в течение длительного времени государство слишком либерально относилось к иностранным инвестициям в недвижимость, не всегда оценивая их возможное влияние на стратегические интересы страны. "В течение последних 20 лет Финляндия была слишком наивной в вопросах контроля за недвижимостью", – отметил Хяккянен, подчеркнув, что новые подходы должны исправить эту ошибку и усилить государственный надзор.

Особый акцент в дискуссии делается именно на сделках с участием граждан России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины финская власть все чаще рассматривает такие приобретения не только как экономическое явление, но и как потенциальный инструмент влияния или риск для безопасности. Именно поэтому новые механизмы контроля могут иметь ретроспективный характер.

Идея пересмотра старых соглашений не возникла на пустом месте. В апреле прошлого года парламент Финляндии единодушно поддержал правительственную инициативу о полном запрете приобретения недвижимости гражданами России. Теперь власти идут еще дальше, анализируя, можно ли законно и эффективно проверить или даже отменить сомнительные сделки, заключенные ранее.

