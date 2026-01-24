Что произошло с ценами на квартиры в Киеве во время худшей ситуации в энергетике: озвучены суммы

В Киеве за месяц, во время тяжелой ситуации в энергетике, цены на квартиры на вторичке выросли на 3-7%. Как сообщают аналитики, несмотря на обстрелы и коммунальные проблемы, средние цены на столичной вторичке растут.

По данным ЛУН, в течение декабря и почти половины января средняя стоимость киевских 1-комнатных увеличилась на 3%, 2-комнатных – на 3,8%, а 3-комнатных - почти на 6,7%.

При этом подорожание год к году было еще больше: по сравнению с декабрем 2024 столичные 1-комнатные подорожали в среднем на 13,3%, 2-комнатные – на 11,2%, а 3-комнатные – на 14,3%.

Сейчас в столице средние цены 1-комнатных квартир достигли отметки $68 тыс., 2-комнатных – $109 тыс., а 3-комнатных – $160 тыс.

Существенно притормозил продажи 1-комнатных – срок их экспозиции за полтора месяца увеличился на 6 дней и сейчас составляет почти полтора месяца (43 дня). Однако спрос на 2-комнатные квартиры остается высоким – срок экспозиции таких квартир по сравнению с ноябрем почти не изменился, увеличившись лишь на 2 дня, до 57 дней.

"Несмотря на обстрелы и коммунальные проблемы цены на вторичке не просто держатся, а растут. Что, на самом деле, является ожидаемым для цен на покупку квартир, поскольку на этом этапе адаптации украинцев подобных изменений недостаточно для влияния на цены на вторичном рынке", – отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика.

Если сравнить срок пребывания квартиры в продаже сейчас со сроками декабря 2024 года (2025 год брать некорректно, ведь тогда не работали реестры и сделки были поставлены на паузу), то увидим, что "ходовые" 1- и 2-комнатные квартиры сейчас продаются дольше лишь на 2-3 дня, отмечает Людмила.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине приняли новую жилищную реформу – отныне в Украине будет доступное социальное жилье, аренда с правом выкупа и цифровой контроль за очередями станут нормой. Благодаря этому граждане смогут получать жилье на льготных условиях, а государство будет эффективнее управлять фондом социального жилья.

