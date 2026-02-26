Сколько лет надо откладывать зарплату на квартиру в Украине: назван город с самым доступным жильем

Собственное жилье для многих украинцев является экономически недостижимой целью – особенно, если речь идет о более безопасных регионах страны. Так, если в Запорожье для покупки 1-комнатной квартиры нужно откладывать полную годовую зарплату в течение 2,4 года, то в Киеве – уже 7,7 года, а во Львове, Луцке и Ужгороде – 8-8,5 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного одним из крупнейших порталов по недвижимости и предоставленного OBOZ.UA. Авторы называют ситуацию на рынке парадоксальной – города, которые воспринимаются как более безопасные, становятся менее доступными для тех, кто обеспечивает их ежедневное функционирование.

Сколько надо "работать" на квартиру в Украине

Риски безопасности снижают спрос на рынке недвижимости и сдерживают цены на жилье, констатируют отраслевые аналитики. Тенденция очевидна: чем дальше на запад страны – тем дороже квартиры. Если перевести стоимость жилья в годы работы, то откладывать зарплату на собственную 1-комнатную квартиру в разных городах нужно будет в течение:

Луцк и Ужгород – 8,5 года;

Львов – 8,4 года;

Киев – 7,7 года;

Харьков – 3,5 года;

Николаев – 3,4 года; Николаев 3,4 года;

Запорожье – 2,4 года.

Ситуация по профессиям

Учитывая зарплаты по разным профессиям картина, становится еще ярче выраженной. Например, цена квартиры в Харькове для менеджера по продажам составляет 2,6 годовой зарплаты, тогда как во Львове или Ужгороде – более 6 лет работы. Для бухгалтера разрыв еще существеннее – от 3,5 года в Харькове до 8– 9 лет в городах на западе Украины.

В критической ситуации оказались представители низкооплачиваемых профессий – уборщикам в Киеве придется откладывать весь годовой доход 14 лет, во Львове – более 15 лет.

Таким образом безопасность западных регионов стала настолько дорогой "валютой", что Львов и Ужгород постепенно переходят в зону экономической недосягаемости для многих профессий. Тогда как для части людей отдельная квартира является вопросом не выбора, а выживания.

А что с арендой?

Авторы исследования называют ситуацию с арендой еще более сложной. Месячная стоимость 1-комнатной квартиры в разных городах составляет:

Харьков – около 20% средней зарплаты;

Киев – около 50%;

Львов – 60–80% в зависимости от профессии;

Ужгород – до 80% в среднем и до 96–98% для барист, кассиров или продавцов.

В то же время в Харькове представители большинства профессий тратят на аренду менее половины дохода, а часто – треть. Между тем аренда превышает 100% месячного дохода уборщиков во Львове и Ужгороде. Это означает, что снимать отдельное жилье без дополнительных источников финансирования представителям низкооплачиваемых профессий практически невозможно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцам готовят четкие правила для риелторского рынка, которые должны защитить клиентов от непрофессиональных посредников и теневых схем. Главный принцип будущего закона – люди не должны платить за риелторские услуги, которых они фактически не получали.

