Украинцы смогут получить арендованное жилье в собственность: Зеленский запустил масштабную реформу
В Украине официально отменили принятый еще в советское время Жилищный Кодекс и запустили масштабную жилищную реформу. Она будет включать доступное социальное жилье, аренду с правом выкупа и цифровой контроль за очередями.
Соответствующие нормы содержит подписанный президентом Владимиром Зеленским правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики"(№12377). Он призван в корне изменить устаревшие правила функционирования жилищной сферы.
Безоплатное жилье
Документ определяет четыре категории граждан, которым государство будет предоставлять жилье бесплатно. К ним относятся:
- военнослужащие;
- спасатели;
- полицейские;
- дети-сироты.
Для остальных граждан, которые находятся в квартирных очередях, предлагают альтернативные форматы – доступное или социальное жилье.
Доступное и социальное жилье: ключевые отличия
Доступное жилье – это возможность приобрести квартиру на льготных условиях, чтобы сделать покупку жилья реальной для семей со средним уровнем дохода. Предусмотрены следующие инструменты:
- льготная ипотека;
- обновленные жилищно-строительные кооперативы;
- лизинговые программы;
- аренда с правом выкупа.
Социальное жилье – временное проживание на условиях социальной аренды. Такое жилье предназначено прежде всего для уязвимых категорий населения, которые не могут самостоятельно приобрести квартиру.
Арендная плата не будет превышать 30% совокупного дохода семьи. Наиболее социально незащищенным семьям государство будет компенсировать до 70% стоимости.
Новые правила служебного жилья
- Жилье предоставляется только на период выполнения служебных обязанностей.
- Его приватизация запрещена.
- После завершения трудовых отношений его нужно освободить.
- Исключение предусмотрено для лиц, получивших инвалидность во время службы.
Аренда с правом выкупа: как это будет работать
Один из новых механизмов – долгосрочная аренда с последующим выкупом. Украинцы, которые 10 лет арендуют соцжилье, смогут выкупить квартиру без доплаты:
- арендные платежи зачисляются в стоимость жилья;
- право предоставляется только один раз и на одну квартиру.
Средства, уплаченные за аренду, будут направляться в специальный револьверный фонд. Именно из него будет финансироваться строительство нового социального жилья.
Кто будет управлять жилищным фондом
Владельцами социального жилья станут громады. Закон предусматривает работу двух типов операторов:
- оператор социального жилья – муниципальная неприбыльная организация для поддержки уязвимых групп;
- оператор доступного жилья – бизнес-структуры, реализующие программы аренды с выкупом или продажу квартир.
Чтобы стимулировать строительство, громады смогут:
- бесплатно выделять земельные участки;
- предоставлять льготные кредиты;
- выступать гарантами привлечения финансирования.
Единая цифровая система: что изменится
В основе реформы – создание единой информационно-аналитической системы. Она позволит:
- оцифровать все квартирные очереди;
- объединить данные о жилищном фонде (адреса, техническое состояние, тарифы);
- предоставить открытую информацию о программах поддержки и механизмах кредитования.
Граждане смогут самостоятельно искать жилье в системе, а их право на льготу и очередность будут зафиксированы в электронном формате.
Фонд социального жилья: источники наполнения
Жилье для социальной аренды и аренды с правом выкупа будет формироваться из Фонда социального жилья. Его будут наполнять за счет:
- государственного и муниципального жилищного фонда;
- новостроек, возведенных за средства арендных платежей.
В некоторых случаях социальная аренда может быть полностью бесплатной.
Что будет с недостроями
Предусмотрена инвентаризация объектов незавершенного строительства. Часть таких зданий планируют достроить и адаптировать для нужд населения.
В то же время эксперты обращают внимание на возможные коррупционные риски в сфере нового строительства и управления фондом социального жилья.
Реновация старого жилья
Отдельное направление — модернизация устаревшего жилого фонда. Комплексная реконструкция может предусматривать:
- усиление конструкций;
- замену инженерных сетей;
- утепление и термомодернизацию;
- перепланировку квартир;
- создание общественных пространств.
Снос зданий допускается только с согласия большинства собственников и при наличии обоснованных оснований.
Льготная ипотека как инструмент доступности
Одним из ключевых механизмов остается льготная ипотека – кредиты с низкой процентной ставкой или государственной компенсацией. Такие программы могут быть ориентированы на:
- молодые семьи;
- внутренне перемещенных лиц;
- жителей деоккупированных территорий.
В целом новая модель жилищной политики сочетает бесплатную поддержку для тех, кто в этом больше всего нуждается, с рыночными механизмами для широкого круга граждан.
