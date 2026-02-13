Украинцы смогут получить арендованное жилье в собственность: Зеленский запустил масштабную реформу

В Украине официально отменили принятый еще в советское время Жилищный Кодекс и запустили масштабную жилищную реформу. Она будет включать доступное социальное жилье, аренду с правом выкупа и цифровой контроль за очередями.

Видео дня

Соответствующие нормы содержит подписанный президентом Владимиром Зеленским правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики"(№12377). Он призван в корне изменить устаревшие правила функционирования жилищной сферы.

Безоплатное жилье

Документ определяет четыре категории граждан, которым государство будет предоставлять жилье бесплатно. К ним относятся:

военнослужащие;

спасатели;

полицейские;

дети-сироты.

Для остальных граждан, которые находятся в квартирных очередях, предлагают альтернативные форматы – доступное или социальное жилье.

Доступное и социальное жилье: ключевые отличия

Доступное жилье – это возможность приобрести квартиру на льготных условиях, чтобы сделать покупку жилья реальной для семей со средним уровнем дохода. Предусмотрены следующие инструменты:

льготная ипотека;

обновленные жилищно-строительные кооперативы;

лизинговые программы;

аренда с правом выкупа.

Социальное жилье – временное проживание на условиях социальной аренды. Такое жилье предназначено прежде всего для уязвимых категорий населения, которые не могут самостоятельно приобрести квартиру.

Арендная плата не будет превышать 30% совокупного дохода семьи. Наиболее социально незащищенным семьям государство будет компенсировать до 70% стоимости.

Новые правила служебного жилья

Жилье предоставляется только на период выполнения служебных обязанностей.

Его приватизация запрещена.

После завершения трудовых отношений его нужно освободить.

Исключение предусмотрено для лиц, получивших инвалидность во время службы.

Аренда с правом выкупа: как это будет работать

Один из новых механизмов – долгосрочная аренда с последующим выкупом. Украинцы, которые 10 лет арендуют соцжилье, смогут выкупить квартиру без доплаты:

арендные платежи зачисляются в стоимость жилья;

право предоставляется только один раз и на одну квартиру.

Средства, уплаченные за аренду, будут направляться в специальный револьверный фонд. Именно из него будет финансироваться строительство нового социального жилья.

Кто будет управлять жилищным фондом

Владельцами социального жилья станут громады. Закон предусматривает работу двух типов операторов:

оператор социального жилья – муниципальная неприбыльная организация для поддержки уязвимых групп;

– муниципальная неприбыльная организация для поддержки уязвимых групп; оператор доступного жилья – бизнес-структуры, реализующие программы аренды с выкупом или продажу квартир.

Чтобы стимулировать строительство, громады смогут:

бесплатно выделять земельные участки;

предоставлять льготные кредиты;

выступать гарантами привлечения финансирования.

Единая цифровая система: что изменится

В основе реформы – создание единой информационно-аналитической системы. Она позволит:

оцифровать все квартирные очереди;

объединить данные о жилищном фонде (адреса, техническое состояние, тарифы);

предоставить открытую информацию о программах поддержки и механизмах кредитования.

Граждане смогут самостоятельно искать жилье в системе, а их право на льготу и очередность будут зафиксированы в электронном формате.

Фонд социального жилья: источники наполнения

Жилье для социальной аренды и аренды с правом выкупа будет формироваться из Фонда социального жилья. Его будут наполнять за счет:

государственного и муниципального жилищного фонда;

новостроек, возведенных за средства арендных платежей.

В некоторых случаях социальная аренда может быть полностью бесплатной.

Что будет с недостроями

Предусмотрена инвентаризация объектов незавершенного строительства. Часть таких зданий планируют достроить и адаптировать для нужд населения.

В то же время эксперты обращают внимание на возможные коррупционные риски в сфере нового строительства и управления фондом социального жилья.

Реновация старого жилья

Отдельное направление — модернизация устаревшего жилого фонда. Комплексная реконструкция может предусматривать:

усиление конструкций;

замену инженерных сетей;

утепление и термомодернизацию;

перепланировку квартир;

создание общественных пространств.

Снос зданий допускается только с согласия большинства собственников и при наличии обоснованных оснований.

Льготная ипотека как инструмент доступности

Одним из ключевых механизмов остается льготная ипотека – кредиты с низкой процентной ставкой или государственной компенсацией. Такие программы могут быть ориентированы на:

молодые семьи;

внутренне перемещенных лиц;

жителей деоккупированных территорий.

В целом новая модель жилищной политики сочетает бесплатную поддержку для тех, кто в этом больше всего нуждается, с рыночными механизмами для широкого круга граждан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 10 февраля программа еОселя заработала в Украине по новым правилам. Участие теперь разрешено только тем, кто имеет не более 52,5 кв. м жилья на одного или двух человек, а также введены жесткие ограничения на площадь и стоимость недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!