Украинцы смогут получить арендованное жилье в собственность: Зеленский запустил масштабную реформу

Станислав Кожемякин
Иллюстрация - строительство

В Украине официально отменили принятый еще в советское время Жилищный Кодекс и запустили масштабную жилищную реформу. Она будет включать доступное социальное жилье, аренду с правом выкупа и цифровой контроль за очередями.

Соответствующие нормы содержит подписанный президентом Владимиром Зеленским правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики"(№12377). Он призван в корне изменить устаревшие правила функционирования жилищной сферы.

Украинцы смогут получить арендованное жилье в собственность: Зеленский запустил масштабную реформу

Безоплатное жилье

Документ определяет четыре категории граждан, которым государство будет предоставлять жилье бесплатно. К ним относятся:

  • военнослужащие;
  • спасатели;
  • полицейские;
  • дети-сироты.

Для остальных граждан, которые находятся в квартирных очередях, предлагают альтернативные форматы – доступное или социальное жилье.

Доступное и социальное жилье: ключевые отличия

Доступное жилье – это возможность приобрести квартиру на льготных условиях, чтобы сделать покупку жилья реальной для семей со средним уровнем дохода. Предусмотрены следующие инструменты:

  • льготная ипотека;
  • обновленные жилищно-строительные кооперативы;
  • лизинговые программы;
  • аренда с правом выкупа.

Социальное жилье – временное проживание на условиях социальной аренды. Такое жилье предназначено прежде всего для уязвимых категорий населения, которые не могут самостоятельно приобрести квартиру.

Арендная плата не будет превышать 30% совокупного дохода семьи. Наиболее социально незащищенным семьям государство будет компенсировать до 70% стоимости.

Новые правила служебного жилья

  • Жилье предоставляется только на период выполнения служебных обязанностей.
  • Его приватизация запрещена.
  • После завершения трудовых отношений его нужно освободить.
  • Исключение предусмотрено для лиц, получивших инвалидность во время службы.

Аренда с правом выкупа: как это будет работать

Один из новых механизмов – долгосрочная аренда с последующим выкупом. Украинцы, которые 10 лет арендуют соцжилье, смогут выкупить квартиру без доплаты:

  • арендные платежи зачисляются в стоимость жилья;
  • право предоставляется только один раз и на одну квартиру.

Средства, уплаченные за аренду, будут направляться в специальный револьверный фонд. Именно из него будет финансироваться строительство нового социального жилья.

Кто будет управлять жилищным фондом

Владельцами социального жилья станут громады. Закон предусматривает работу двух типов операторов:

  • оператор социального жилья – муниципальная неприбыльная организация для поддержки уязвимых групп;
  • оператор доступного жилья – бизнес-структуры, реализующие программы аренды с выкупом или продажу квартир.

Чтобы стимулировать строительство, громады смогут:

  • бесплатно выделять земельные участки;
  • предоставлять льготные кредиты;
  • выступать гарантами привлечения финансирования.

Единая цифровая система: что изменится

В основе реформы – создание единой информационно-аналитической системы. Она позволит:

  • оцифровать все квартирные очереди;
  • объединить данные о жилищном фонде (адреса, техническое состояние, тарифы);
  • предоставить открытую информацию о программах поддержки и механизмах кредитования.

Граждане смогут самостоятельно искать жилье в системе, а их право на льготу и очередность будут зафиксированы в электронном формате.

Фонд социального жилья: источники наполнения

Жилье для социальной аренды и аренды с правом выкупа будет формироваться из Фонда социального жилья. Его будут наполнять за счет:

  • государственного и муниципального жилищного фонда;
  • новостроек, возведенных за средства арендных платежей.

В некоторых случаях социальная аренда может быть полностью бесплатной.

Что будет с недостроями

Предусмотрена инвентаризация объектов незавершенного строительства. Часть таких зданий планируют достроить и адаптировать для нужд населения.

В то же время эксперты обращают внимание на возможные коррупционные риски в сфере нового строительства и управления фондом социального жилья.

Реновация старого жилья

Отдельное направление — модернизация устаревшего жилого фонда. Комплексная реконструкция может предусматривать:

  • усиление конструкций;
  • замену инженерных сетей;
  • утепление и термомодернизацию;
  • перепланировку квартир;
  • создание общественных пространств.

Снос зданий допускается только с согласия большинства собственников и при наличии обоснованных оснований.

Льготная ипотека как инструмент доступности

Одним из ключевых механизмов остается льготная ипотека – кредиты с низкой процентной ставкой или государственной компенсацией. Такие программы могут быть ориентированы на:

  • молодые семьи;
  • внутренне перемещенных лиц;
  • жителей деоккупированных территорий.

В целом новая модель жилищной политики сочетает бесплатную поддержку для тех, кто в этом больше всего нуждается, с рыночными механизмами для широкого круга граждан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 10 февраля программа еОселя заработала в Украине по новым правилам. Участие теперь разрешено только тем, кто имеет не более 52,5 кв. м жилья на одного или двух человек, а также введены жесткие ограничения на площадь и стоимость недвижимости.

