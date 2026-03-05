Украинцы все чаще переезжают в села: на что следует обратить внимание перед покупкой дома

Украинцы все чаще задумываются о переезде в село и покупке собственного дома, однако перед покупкой важно тщательно проверить документы, коммуникации и состояние самого дома. Без внимания к этим деталям даже привлекательный на вид дом может обернуться значительными затратами и юридическими проблемами.

Об этом говорится в материале "Минфина". Прежде всего стоит оценить расположение села и доступность базовых услуг. Даже если дом выглядит привлекательно из-за низкой цены или красивых видов, важно понять, насколько удобно будет жить там ежедневно. Следует обратить внимание на:

расстояние до ближайшего города или районного центра;

наличие больницы, аптеки и школы;

работу почтовых операторов;

состояние дорог и транспортное сообщение.

В некоторых селах общественный транспорт курсирует лишь несколько раз в день, поэтому для постоянного проживания собственный автомобиль фактически становится необходимостью. При осмотре недвижимости важно оценивать не только внешний вид здания, но и его техническое состояние. Старые сельские дома могут скрывать проблемы, которые проявятся только после заселения. Перед покупкой стоит проверить:

фундамент – нет ли трещин или проседания;

состояние крыши и перекрытий;

качество стен и утепление;

состояние окон и дверей;

наличие влаги или плесени.

Особое внимание нужно уделить теплопотерям, ведь в старых домах значительная часть тепла может выходить через неутепленную крышу или старые окна, это означает более высокие расходы на отопление зимой. Одним из важнейших аспектов является наличие и состояние коммуникаций. В селах они могут существенно отличаться от городских условий, нужно проверить:

электроснабжение: исправна ли проводка, современный ли счетчик, и какая мощность выделена для дома, в старых домах она часто недостаточна для современной техники;

исправна ли проводка, современный ли счетчик, и какая мощность выделена для дома, в старых домах она часто недостаточна для современной техники; отопление: важно выяснить, чем обогревается дом – газом, твердотопливным котлом, печью или электричеством, также стоит проверить, есть ли резервный вариант на случай отключений;

важно выяснить, чем обогревается дом – газом, твердотопливным котлом, печью или электричеством, также стоит проверить, есть ли резервный вариант на случай отключений; газоснабжение: если дом подключен к газу, нужно убедиться, что подключение официальное и все документы оформлены надлежащим образом;

если дом подключен к газу, нужно убедиться, что подключение официальное и все документы оформлены надлежащим образом; водоснабжение: в селах вода часто подается из скважины или колодца, стоит узнать о ее качестве, глубине скважины, состоянии насоса и стабильности работы системы.

Юридическая проверка недвижимости – один из важнейших этапов покупки. Нужно убедиться, что право собственности оформлено надлежащим образом, следует проверить:

наличие технического паспорта;

регистрацию права собственности в государственном реестре;

соответствие фактической планировки документам;

законность всех пристроек и хозяйственных построек.

Данные о недвижимости должны быть внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, который администрирует Министерство юстиции Украины. Если регистрация осуществлялась ранее, подтверждением могут быть документы из Бюро технической инвентаризации.

Без надлежащих документов приобретение дома может привести к длительным юридическим процедурам или даже штрафам. Отдельно необходимо проверить земельный участок, на котором расположен дом. Важно, чтобы земля имела:

кадастровый номер;

определенное целевое назначение;

четко установленные границы;

оформленное право собственности.

Без кадастрового номера или актуальных документов оформление сделки может затянуться на длительное время. В селе значительно большую роль играет сообщество и взаимодействие с соседями. Именно они могут помочь с ремонтом, подсказать мастера или поддержать в сложной ситуации.

Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на атмосферу в обществе, пообщаться с местными жителями и понять, насколько комфортно будет жить в этой среде. Не менее важны природные факторы. Рельеф, влажность, ветры или близость водоемов могут влиять на комфорт проживания. Например:

в низинах возможны подтопления подвалов;

в ветреных районах возрастают теплопотери;

в лесистых местностях больше насекомых.

