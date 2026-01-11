В одном из городов Украины цены на квартиры выросли на 30%: сколько теперь стоит жилье

В Ужгороде цены на аренду квартир за год выросли до 30%, а двухкомнатное жилье в среднем стоит более 30 тысяч гривен в месяц, что делает город самым дорогим в Украине для арендаторов. Покупка жилья дорожает медленнее, но однокомнатная квартира на вторичном рынке все равно обходится в среднем в 61,7 тысячи долларов.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Ужгород уже несколько лет подряд удерживает статус одного из самых дорогих городов Украины на рынке жилья.

Особенно это ощутимо в сегменте аренды, где цены продолжают расти рекордными темпами. Зато на рынке купли-продажи динамика остается более сдержанной, хотя и здесь без подорожания не обошлось. На вторичном рынке жилья Ужгорода цены за год выросли не так стремительно, как в отдельных других регионах, однако остаются высокими в абсолютных значениях. Средние цены сейчас составляют:

однокомнатная квартира около 61,7 тысячи долларов, что на 3% больше, чем год назад;

около 61,7 тысячи долларов, что на 3% больше, чем год назад; двухкомнатная примерно 94,5 тысячи долларов (+14%);

примерно 94,5 тысячи долларов (+14%); трехкомнатная около 122 тысяч долларов (+12%).

По стоимости жилья на вторичном рынке Ужгород уступает лишь Киеву и Львову, оставаясь в тройке самых дорогих городов страны. На рынке новостроек ситуация менее однозначна. Здесь динамика цен в значительной степени зависит от класса жилья. Средняя стоимость квадратного метра выглядит так:

экономкласс около 31 тысячи гривен (+21% за год);

около 31 тысячи гривен (+21% за год); комфорт-класс примерно 36 тысяч гривен (-13%);

примерно 36 тысяч гривен (-13%); бизнес-класс около 47 тысяч гривен (-7%).

Несмотря на общее подорожание жилья в Украине, по ценам в новостройках Ужгород не является абсолютным лидером. Более высокие показатели фиксируют в Киеве и Львове. Кроме того, по средней цене квадратного метра до Ужгорода уже практически подтянулась Одесса, а Винница отстает лишь на несколько сотен гривен.

Самая острая ситуация на рынке аренды, именно здесь Ужгород уверенно опережает все крупные города Украины, оставляя позади даже Киев и Львов. Средние цены на аренду сейчас такие:

однокомнатная квартира – 21,6 тысячи гривен в месяц (+14% за год);

– 21,6 тысячи гривен в месяц (+14% за год); двухкомнатная – 30,3 тысячи гривен (+30%).

Финансовая нагрузка на арендаторов остается критически высокой, ведь аренда однокомнатной квартиры "съедает" около 82% средней зарплаты, а двухкомнатной – 114% . В то же время на рынке можно найти и более дешевые варианты.

Эксперты объясняют высокие цены значительным наплывом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Часть переселенцев осела в регионе на постоянное проживание, что существенно повысило спрос. В то же время предложение квартир, особенно в новостройках и на рынке аренды, остается ограниченным, что и удерживает цены на высоком уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве заметно снизилась стоимость аренды квартир. За последние полгода удешевление составило более 2 000 грн, или 8,02%, – со средних 25 101 до 23 087 грн (на конец декабря. Учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

