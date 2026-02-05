Обстрелы и морозы изменили стоимость жилья в столице: сколько теперь стоит и какие квартиры выбирают украинцы

Массированные обстрелы и морозы резко изменили рынок недвижимости Киева – покупатели и арендаторы выбирают жилье прежде всего по уровню энергетической автономии. Квартиры без генераторов, тепла и резервного питания теряют спрос, тогда как "энергонезависимые" объекты дорожают и продаются быстрее.

Об этом рассказали профильные эксперты по недвижимости в комментарии медиа. По словам риелторов, в Киеве произошло принципиальное изменение психологии покупателей и арендаторов. Если раньше главными вопросами были ремонт, планировка квартиры или близость к метро, то сейчас на первый план вышли совсем другие критерии.

"Людей прежде всего интересует, есть ли в доме газ, автономное отопление, генератор или другие источники резервного питания. Часто спрашивают, сколько дней дом простоял без света в январе. Техническая автономия стала ключевым фактором выбора жилья", – отмечает риелтор Александр Бойко.

Аналитики отмечают, что в начале 2026 года рынок жилья в Киеве находится в фазе сдержанной активности, что в целом типично для зимнего периода. Однако на этот раз сезонность усилили энергетические проблемы. По данным аналитического центра, в январе спрос на аренду в столице вырос на 3% по сравнению с декабрем 2025 года. Однако этот спрос стал значительно более избирательным. Часть киевлян вынужденно ищет альтернативное жилье из-за проблем с электричеством и теплом, но соглашается только на квартиры с минимальным уровнем автономности.

Арендаторы обращают внимание на наличие генераторов в доме, инверторов в квартирах, автономного отопления, этажность и даже возможность быстро добраться до укрытия. Квартиры без альтернативных источников питания или в домах с проблемной инфраструктурой фактически "зависают" на рынке – даже значительные скидки не стимулируют интерес.

Острее всего ситуация ощущается в районах, где отключения продолжаются дольше всего. В частности, речь идет о части Деснянского района и отдельных массивах Оболони.

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отмечает, что жилье без базовых условий проживания сейчас не интересует ни покупателей, ни арендаторов. Квартиры на высоких этажах в домах без генераторов, где во время блэкаутов нет света, воды, тепла и связи, теряют спрос даже при существенном снижении цены.

"Людям важны условия для жизни, а не просто дешевая квартира. Поэтому такие объекты будут ждать лучших времен", – отмечает эксперт. В сегменте купли-продажи в январе количество сделок уменьшилось по сравнению с декабрем, однако резкого падения цен не произошло.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составляет около 1420 долларов, что лишь на 2% меньше, чем в декабре. В то же время по районам ситуация различается. Самый дорогой Печерск потерял в цене более 6%, Оболонь около 3%, Деснянский район до 3,5%.

На вторичном рынке ситуация похожа, в целом цены стабильны, но в проблемных районах фиксируется мягкая коррекция. По словам риелторов, владельцы снижают стоимость постепенно на 2-3% каждые несколько недель, тестируя реакцию рынка.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшая динамика рынка напрямую будет зависеть от ситуации с энергетикой. Если отключения света и тепла сохранятся до марта, в наиболее проблемных районах возможно более ощутимое снижение цен до 12-15%.

В то же время объекты премиум-класса с полной автономией по-прежнему остаются востребованными и продаются без значительных задержек. Именно они формируют новый стандарт жилья в военное время, когда безопасность и энергетическая независимость становятся важнее локации или дизайнерского ремонта.

Россия в очередной раз нанесла ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, и в частности по жилым домам в разных регионах. Украинцы, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате атак, могут получить компенсацию или сертификат на покупку нового жилья.

