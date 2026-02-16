Квартиры в Украине, в которых годами никто не живет, "отдадут" ВПЛ: какое жилье получат

В Украине планируют использовать квартиры, не имеющие наследников, для расселения внутренне перемещенных лиц(ВПЛ) и других уязвимых групп населения. Также для этого приспособят пустующие административные здания и общежития. Важно понимать: речь идет только об объектах государственной и коммунальной собственности.

Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, это станет возможным в рамках нового проекта по перепрофилированию под нужды населения уже имеющейся пустующей недвижимости. Потенциальное жилье предварительно будет проходить оценку специальной комиссии.

Где планируют расселять переселенцев

Пустые жилые дома , которые есть на балансе громад .

, которые есть . Незаселенные общежития .

. Административные здания , которые сейчас не используются.

, которые сейчас не используются. Не приватизированные квартиры и дома (коммунальной собственности), на которых нет наследников.

План проекта

Пилот проекта запустили на Киевщине, Ивано-Франковщине и Полтавщине .

. До конца марта планируется провести полевые инспекции 60-70 зданий и отобрать из них 10-15, которые и будут приспособлены для проживания ВПЛ.

Выбранные объекты должны быть пригодны для модернизации (включая реконструкцию или переоборудование) и дальнейшего заселения и иметь базовые условия для длительного проживания ВПЛ.

Для них разработают инвестиционные предложения – с предварительными расчетами расходов, вариантами реконструкции и планами реализации.

Один из таких проектов будет реализован силами международной организации Habitat for Humanity, а для остальных будут искать инвесторов. В случае если пилот окажется успешным, его масштабируют на всю страну.

К тому же полученные в результате инспекции данные будут интегрированы в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ. Она заработает с октября 2026 года.

Переселенцы получат жилье в селах

Также в Украине планируют ввести программу обеспечения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) жильем в сельской местности. Отмечается, что это позволит предоставить крышу над головой людям, которые потеряли свои дома из-за войны, и одновременно будет способствовать возрождению украинских сел.

В первую очередь помощь смогут получить участники боевых действий и лица с инвалидностью, полученной во время военных действий. С этой целью финансирование помощи для переселенцев в 2026 году увеличили на 1,5 млрд грн.

Небольшие дома, наличие земли и более низкая цена по сравнению с городом позволят обеспечить крышей над головой больше семей, а также будут стимулировать возрождение украинских сел.

