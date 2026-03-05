'Все это время держала одна мечта': освобожденный из плена защитник Мариуполя показал, ради кого должен был выстоять. Видео

Во время нового обмена пленными между Россией и Украиной, который состоялся 5 марта, домой вернулся один из защитников Мариуполя. Мужчина провел в неволе долгих четыре года.

Выстоять и не сдаться ему помогла татуировка на руке с изображением его дочери. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

Тату помогло украинскому воину не сломаться во время плена

Освобожденный из плена военнослужащий вспомнил, что он вместе с побратимами выходил из Мариуполя в мае 2022 года.

"Все 4 года провел в плену. Я мечтал обнять своих детей и чтобы наконец был мир в нашей стране", – сказал он.

Защитник показал свой "оберег", который не дал ему отчаяться в неволе – цветное тату с изображением девочки.

"Это моя маленькая дочь, она все время в плену была со мной, было очень трудно, но я выдержал", – подчеркнул мужчина.

По словам Лубинца, миллионы украинцев мечтают о возвращении всех защитников и защитниц домой и ждут своих Героев.

"Мы ежедневно работаем, чтобы она (мечта. – Ред.) осуществилась", – подытожил омбудсмен.

Что предшествовало

В четверг, 5 марта, Украина и Россия провели новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 200 украинцев. Среди освобожденных – защитники разных направлений фронта, в частности защитники Мариуполя. Самому старшему освобожденному – 59 лет, самому молодому – 27 лет. Многие из них находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.

